Енді Бернем став новим прем'єр-міністром Британії та звернувся до Зеленського

Бернем заявив, що у президента України не залишиться жодних сумнівів у тому, що підтримка Великої Британії є непохитною.

Енді Бернем офіційно вступив на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. У своїй першій промові з Даунінг-стріт він заявив, що в першу чергу зателефонує президентам України та США Володимиру Зеленському й Дональду Трампу.

"Сьогодні я дуже чітко скажу президенту Зеленському, що жодних змін немає. Я буду з ним на 100%, як і Кір Стармер", – сказав Бернем.

Новий прем'єр-міністр Великої Британії зазначив, що вже працював з українськими мерами на своїй попередній посаді мера Великого Манчестера. Він підкреслив, що використовуватиме цей досвід у своїй новій ролі.

Відео дня

"У президента Зеленського не залишиться жодних сумнівів у тому, що підтримка Великої Британії непохитна, вона буде поруч із ним, і я особисто буду поруч із ним", – додав Бернем.

Що Бернем говорив про Україну

Нагадаємо, що раніше Енді Бернем пообіцяв продовжувати підтримку України на тому ж рівні, що й його попередник – Кір Стармер. Він наголосив, що його зовнішньополітичними пріоритетами на посаді глави уряду будуть підвищення національної безпеки Великої Британії, зміцнення діючих альянсів, розширення співпраці з Європою, а також підтримка України у війні з Росією.

Бернем запевнив, що підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Він додав, що безпека Великої Британії та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні.

Вас також можуть зацікавити такі новини: