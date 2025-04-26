Кожен танк має сильні сторони, але кількість і бойовий досвід можуть визначити перевагу на полі бою.

Британські та російські розробники танків змагаються за те, чия машина буде потужнішою. Головними суперниками потенційної танкової дуелі можуть стати британський Challenger 3 та російський Т-90. Військовий аналітик, журналіст Калеб Ларсон у своїй колонці для 19FortyFive пояснив, який танк виграє Третю світову війну.

Challenger 3 - чим здивують британці

Challenger 3 — глибока модернізація британського Challenger 2. Його корпуси оновлюють і бронюють, додаючи нову вежу. Майже всі системи замінені або вдосконалені.

Головна інновація — новий 120-мм гладкоствольний ствол замість традиційного нарізного. Британія десятиліттями розробляла танки під нарізні гармати й боєприпаси HESH, але через зміни в бронюванні снаряди втратили ефективність. Стандартизація з НАТО спрощує логістику.

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Challenger 3 отримає модульну броню, систему активного захисту на кшталт Trophy або Iron Fist, а також посилений двигун із додатковими 300 к.с. Йому також доступна функція "мисливець-вбивця" — командир може шукати нові цілі, поки навідник працює з попередніми.

Однак британська армія планує придбати лише 148 одиниць, що викликає занепокоєння.

Королівський інститут об’єднаних служб підкреслює:

"Коли аналітики RUSI востаннє дивилися на армію та бойову дивізію Великої Британії, вони виміряли кількість основних бойових танків і артилерії та виявили, що цифри задовільні, якщо порівнювати їх із "надійною" бронетанковою дивізією. Протягом наступних чотирьох років цифри не покращилися: за програмою Challenger 3 Велика Британія матиме загалом 148 основних бойових танків (у 2030 році)".

Тим часом Велика Британія фактично зняла з експлуатації артилерію AS90, подарувавши 32 одиниці Україні, замінивши їх 14 гарматами Archer до закупівлі Mobile Fires Platform.

Т-90 - російська відповідь

Т-90 — основний бойовий танк Росії з 125-мм гарматою, що перевищує калібр західних моделей.

Екіпаж складається з трьох осіб завдяки автомату заряджання, що робить Т-90 компактнішим і легшим (46–48 тонн проти понад 70 у Abrams). Менша висота ускладнює його ураження на великій дистанції. Проте відсутність четвертого члена екіпажу обмежує можливості ремонту в польових умовах.

Незважаючи на переваги, виявлено серйозні проблеми — так званий феномен "дискотечної голови", коли вежа Т-90 після уражень виходить з-під контролю.

Колишній британський командир танка Хеміш де Бреттон-Гордон пояснює:

"Проблема, ймовірно, пов’язана з недосвідченими екіпажами та поганою електронікою. Для недосвідчених людей дуже легко дезорієнтуватися в танку, тому ми отримали термін "голова диско", оскільки корпус, вежа й приціл можуть рухатися в різних напрямках. Це також може бути збій електроніки. Західні танки мають досить складну систему управління вогнем, а росіяни, схоже, не впоралися з нею".

За даними Oryx, втрати Т-90 в Україні становлять щонайменше 187 одиниць.

Хто переможе?

Перевага Т-90 — бойовий досвід. Незважаючи на втрати, реальні бої дозволяють вдосконалювати російські танкові платформи. Challenger 3, попри технологічність, поки ще не випробуваний на полі бою.

Чому новітні британські Challenger 3 можуть програти війну - думка експерта

Раніше журналіст, військовий аналітик Калеб Ларсон пояснив, у чому полягає головний недолік нового основного бойового танка британської армії Challenger 3. Завдяки покращеним системам захисту цей танк має перспективний вигляд, але проблемою є занадто скромні обсяги закупівлі.

Ларсон зазначив, що Британія має у своєму розпорядженні доволі скромний парк танків порівняно з іншими країнами світу, включно зі США та Німеччиною.

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