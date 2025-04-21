Завдяки покращеним системам захисту цей танк виглядає перспективним, але проблемою є надто скромні обсяги закупівлі.

Новий основний бойовий танк британської армії Challenger 3, що є продовженням розвитку платформ Challenger 1 і Challenger 2, на перший погляд виглядає багатообіцяюче. Втім, він має недолік, і Росія про це знає, пише журналіст, військовий аналітик Калеб Ларсон для 19FortyFive.

По суті, це глибоко модернізований Challenger 2 з особливим акцентом на головну гармату. Танк отримає не лише вдосконалений броньовий захист (як пасивний, так і активний), а й нову гладкоствольну 120-мм гармату.

Попередні версії використовували нарізну гармату такого ж калібру, яка дозволяла застосовувати спеціальні снаряди типу HESH, однак була несумісна зі стандартними боєприпасами НАТО.

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У 2021 році тодішній міністр оборони Бен Воллес повідомив, що до модернізації буде обрано 148 одиниць Challenger 2. Завдяки покращеним системам захисту цей танк виглядає перспективним. Проте є одне "але": надто скромні обсяги закупівлі.

Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), провідний британський аналітичний центр, у нещодавньому звіті відзначив тривожну ситуацію:

"Подібним чином, коли аналітики RUSI востаннє дивилися на армію та бойову дивізію, яку Велика Британія стверджує, що має, вони виміряли кількість основних бойових танків і самохідної артилерії... За програмою Challenger 3 Велика Британія матиме загалом 148 основних бойових танків (у 2030 році)".

Також зазначено, що Велика Британія вивела з експлуатації артилерію AS90, передавши частину Україні, а взамін поки отримала лише 14 гармат Archer. У випадку конфлікту з добре оснащеним противником, таким як російські сухопутні війська, ці сили будуть вимушені "героїчно" компенсувати свою чисельну нестачу.

Порівняння парків танків

На фоні інших країн Британія виглядає скромно. Наприклад, США мають близько 4600 танків M1 Abrams, а Німеччина — понад 320 Leopard 2. Навіть Франція, після оновлення своїх Leclerc, досягне подібного рівня.

В умовах триваючої війни в Україні обидві сторони мають значні запаси танків — Україна близько 1500, Росія — близько 2000. При цьому втрати величезні: за оцінками Oryx, задокументовано втрачено понад 1100 українських та майже 3850 російських танків. Це консервативні оцінки, справжні втрати, ймовірно, ще більші.

Ці цифри підкреслюють, що у війні перемагає не той, хто має "найкрутіші" машини, а той, хто здатен підтримувати та відновлювати їх у промислових масштабах. Для британської армії навіть обмежені втрати танків можуть стати критичними.

Що далі?

RUSI зазначає, що кількість не єдиний фактор ефективності:

"Рішення доступні, але вони вимагатимуть наполегливого мислення та визначення пріоритетів... Велика Британія повинна інвестувати в підтримку та засоби підтримки, як-от мостове обладнання, перш ніж купувати один додатковий танк чи реактивний літак... Технології повинні відігравати ключову роль... Але для досягнення більшої бойової продуктивності... буде потрібно новаторство, розробка доктрини й тактики, а також нова підготовка".

Іншими словами, сам по собі новий танк ще не гарантує перевагу на полі бою. Потрібна надійна логістика, підготовка, технічне обслуговування та інфраструктура.

Інші цікаві матеріали про танки

Як писав УНІАН, раніше США різко прискорили модернізацію танків Abrams. Серед ключових змін: автозавантажувач, активний захист, оновлена трансмісія, покращена ергономіка та бойові системи.

Водночас The Telegraph писав, що танки Leopard 2 вкрай погано показали себе на полі бою в Україні. За словами українських військових, цей танк має обмежене застосування.

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