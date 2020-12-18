Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що за наявною інформацією, наразі на території тимчасово окупованого Кримського півострова Російська Федерація здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї.
Читайте такожNewsweek: Танки Китаю відпрацьовують вторгнення на Тайвань
Як повідомляє прес-служба оборонного відомства, про це Таран заявив в інтерв’ю турецьким медіа Anadolu та Demirören напередодні засідання у Києві міністрів оборони та закордонних справ України та Туреччини у форматі «квадриги».
«Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн», - сказав він.
Міністр оборони також назвав небезпечним перешкоджання Росією вільному судноплавству у Керченській протоці.
За його словами, намагання Росії придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства в акваторії Чорного моря. Цю занепокоєність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія.
Окупація Криму: що відомо
- Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.
- 18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.
- Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.
- Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram