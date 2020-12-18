За словами міністра, спроба РФ встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн.

Міністр оборони України Андрій Таран заявив, що за наявною інформацією, наразі на території тимчасово окупованого Кримського півострова Російська Федерація здійснює підготовку до розміщення ядерної зброї.

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Як повідомляє прес-служба оборонного відомства, про це Таран заявив в інтерв’ю турецьким медіа Anadolu та Demirören напередодні засідання у Києві міністрів оборони та закордонних справ України та Туреччини у форматі «квадриги».

«Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн», - сказав він.

Міністр оборони також назвав небезпечним перешкоджання Росією вільному судноплавству у Керченській протоці.

За його словами, намагання Росії придушувати комунікації засобами радіоелектронної боротьби перешкоджають навігації повітряних суден та судноплавства в акваторії Чорного моря. Цю занепокоєність також поділяють інші країни регіону, зокрема, Румунія.

Окупація Криму: що відомо

Росія окупувала український Крим, увівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Костянтин Гончаров