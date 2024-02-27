Колишній військовий бундесверу сподівається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц усе ж змінить позицію щодо надання ракет Taurus.

Далекобійні ракети Taurus могли б змінити ситуацію на полі бою в Україні, тому рішення про їхню передачу треба ухвадити якомога швидше. Таку думку висловив бригадний генерал бундесверу у відставці Клаус Віттманн.

"Ракети – це зброя, яка має вирішальне значення, адже Україна повинна зруйнувати логістику ворога, включаючи Керченський міст", – пояснив він у коментарі "Укрінформу".

На думку генерала, зараз головним завданням є зупинення російського наступу. Хоча ракети StormShadow та Scalp українським військовим дуже допомагають, їхня кількість обмежена. Крім того, німецькі ракети Taurus мають більший радіус дії.

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Колишній військовий бундесверу сподівається, що канцлер Німеччини Олаф Шольц усе ж змінить позицію щодо надання ракет Taurus. Він наголосив, що точковими ударами по об’єктах, які розташовані у Росії, Україна показала, що далекобійна зброя використовується відповідально. Решта аргументів про ніюито необхідність залучення солдатів бундесверу до програмування ракет, є невірними, вважає бригадний генерал.

"Це суто питання політичної волі. Але канцлер цього не хоче, і спекуляції щодо його справжніх мотивів нівелюють його чіткі заяви про важливість військової підтримки для України; його дії здаються половинчастими", – наголосив Віттман.

Німецький генерал припустив, що Олаф Шольц насправді гостро сприймає погрози російського диктатора Володимира Путіна.

"Але слабкість Заходу не сповільнить агресивність Путіна – навпаки. Путіна треба зупинити в Україні", – констатував він.

Ракети Taurus для України

Розмови про надання Україні ракет Taurus точаться вже не перший місяць. Це питання виносили на голосування, проте прогресу поки немає.

Наприкінці лютого 2024 року німецький канцлер Олаф Шольц поставив хрест на передачі Taurus. Він побоявся, що побоявся, ім'я Німеччини ототожнюватимуть з ударами по Росії.

"Про це не може бути й мови. Ми ні в якому разі не повинні бути пов'язані з цілями, яких досягає ця система. Тому це не наступний варіант на порядку денному", – сказав він.

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