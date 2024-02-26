Канцлер ФРН заявив, що Німеччина не передасть ракети.

Німеччина не дасть Україні ракети Taurus - канцлер Олаф Шольц побоявся, що її ім'я ототожнюватимуть з ударами по Росії і поставив "хрест" на поставках заявою.

Про це він висловився в понеділок, 26 лютого, журналістам. На думку канцлера, про це не може бути мови.

"Про це не може бути й мови. Ми ні в якому разі не повинні бути пов'язані з цілями, яких досягає ця система. Тому це не наступний варіант на порядку денному", - сказав він.

Шольц додав, що з питання поставок Taurus всім потрібна ясність. "Мене дивує, що деякі люди зовсім не хвилюються, вони навіть не замислюються над тим, чи може те, що ми робимо, в якомусь сенсі привести до участі у війні", - дорікнув чиновник.

Німці не хочуть давати Україні Taurus

Днями німецькі ЗМІ опублікували результати соціального опитування Інституту INSA про те, чи згодні німці передати Україні далекобійні ракети Taures.

Виявилося, що кількість тих, хто "за", у меншості. Україну в цьому плані підтримало лише 35%, тоді як ще 49% виступили проти такої військової підтримки. Разом з тим 56% німців сказали, що Німеччина повинна працювати краще, щоб між РФ і Україною відбулися переговори.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що держава знову звернулася до уряду ФРН із запитом на Taurus. "Остаточне рішення - за Німеччиною", - говорив міністр.

Вас також можуть зацікавити новини: