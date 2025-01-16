Командувач ВМС США бідкається, що лазерів на кораблях досі немає, хоча це була б ідеальна зброя для флоту.

Попри чисельні повідомлення про успішні випробування бойових лазерів, вони досі залишаються перспективною експериментальною зброєю, а не тим, що вже стоїть на озброєнні. Про це заявив начальник Командування сил флоту США адмірал Деріл Кодл, якого цитує Breaking Defense.

Він наголосив, що експерименти з бойовими лазерами ведуться з "часів Рейгана", тобто з 1980-х років, але на військових кораблях така зброя досі не з’явилася. (Якщо не рахувати одиничні експериментальні випадки). Разом з тим адмірал вважає військові кораблі оптимальною платформою для лазерної зброї.

Він зауважив, що енергосистема корабля може без проблем живити лазери електроенергією. Натомість не треба турбуватися про запаси снарядів, які потрібно було б постійно поновлювати, та враховувати їхню масу на борту та об'єм.

Відео дня

"Було написано багато тез і дисертацій про створення лазерів на кораблях, але ми не перенесли це на місце, де це прийнятний спосіб фактично знищити ракетні системи. Усі ці речі привабливі для військово-морського флоту, [але] ми просто не впровадили це до місця… яке готове у першу чергу", – каже адмірал.

Лазерна зброя: останні новини

Як писав УНІАН, на початку січня турецька військово-промислова компанія Roketsan оприлюднила відео успішного випробування власної системи лазерного озброєння ALKA (DEWS), яке було проведено наприкінці грудня 2024 року. Зокрема, лазерна система змогла знищити в повітрі FPV-дрон і БПЛА з нерухомим крилом, а на землі – саморобний вибуховий пристрій.

Також ми розповідали, що в середині грудня командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський повідомив про створення в Україні лазерної зброї "Тризуб". Але експерт зі зброї Сергій Згурець висловив сумнів, що така зброя вже справді існує. На його думку, йдеться скоріше про експериментальну програму, яка ще триває.

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