Туреччина виявилася ще однією країною, яка має свою лазерну зброю.

Турецька військово-промислова компанія Roketsan поділилася відео випробування власної системи лазерного озброєння ALKA (DEWS), яке було проведено наприкінці грудня 2024 року.

"Під час тестових стрільб ALKA націлилася і знищила повітряні та наземні загрози, розташовані на різних відстанях. Система продемонструвала свої переваги проти цілей", - пише Roketsan у X (Twitter).

Зокрема, йдеться, що ця система змогла знищити в повітрі як звичайний FPV-дрон, так і БПЛА з нерухомим крилом. А на землі - саморобний вибуховий пристрій і ще щось цікаве. Defense Express повідомляє, що цей лазер зміг "пропалити" 10 мм динамічного захисту. При цьому експерти підкреслюють, що в цьому випадку не варто говорити про "штатні" можливості - це всього лише демонстрація потенціалу. Надалі можлива модернізація та вдосконалення системи.

Відео дня

Роботи над цією лазерною системою велися понад десять років, передбачається, що з 2010-х років. Вперше її було представлено на виставці IDEF у 2019 році.

"Основне озброєння ALKA - це лазерна станція, яка може збивати дрони на дальності до 1 км, також у комплексі є опція придушення дронів на дальності до 4 км. Потужність системи становить 50 кВт", - ідеться в матеріалі.

ALKA sahadaki teknolojik üstünlüğümümüzü bir kez daha kanıtladı.🦾



Test atışları sırasında birden fazla ALKA, hava tehditlerine ve farklı uzaklıklara yerleştirilen kara tehditlerine kilitlenerek imha etti. Zırh hedeflerine yönelik üstün kabiliyetlerini sergiledi. 🚀



🎯 FPV Drone... pic.twitter.com/8J6KUC20zm - ROKETSAN (@roketsan) 28 грудня 2024 року

Що ще відомо про розробки лазерної зброї

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна вже володіє лазерною зброєю з назвою "Тризуб". "Ми можемо констатувати, що на сьогодні Україна є, якщо я не помиляюся, п'ятою країною, яка може сказати, що у неї є лазер", - заявив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ.

Крім того, стало відомо, що оборонні компанії прискорюють свої плани з розробки недорогої, високоенергетичної лазерної зброї. Таким чином, різні країни намагаються знайти більш економічно ефективні способи боротьби з дешевими БПЛА.

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