За всю історію застосування Challenger 2 тільки один танк був знищений в бою.

Британські військові думають, як запобігти потраплянню до рук російських окупантів технологій у разі захоплення підбитих Challenger 2 на війні в Україні, пише The Sun.

Зауважується, що Challenger 2 захищені "кращою у світі бронею" Chobham, виготовленої з секретної суміші кераміки, сталі і амортизуючих елементів. За всю історію застосування Challenger 2 тільки один танк був знищений в бою, і це був дружній вогонь в Іраку, поділився співрозмовник на правах анонімності в розмові з журналістами.

У Лондоні впевнені, що росіяни відчайдушно намагатимуться пошкодити або захопити ці танки, щоб використати їх, в тому числі, у цілях своєї пропаганди.

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Джерела The Sun в армії наполягають, що не було жодного випадку потрапляння Chobham в руки ворога.

З цього приводу між Україною та Великою Британією зараз тривають розмови. Британська влада повинна переконатися, що Challenger 2 зможуть повернути в безпечне місце для ремонту у разі підбиття.

"Якщо танк знищений або виведений з ладу, першим варіантом завжди є спроба самовідновлення. Ви буксируєте його іншим танком або використовуєте спеціальну броньовану ремонтно-евакуаційну машину, яка виглядає як танк з краном. Але при прориві оборони або при відступі танк знищать", - розповів співрозмовник видання.

Лондоном розглядаються варіанти, згідно з одним з них Challenger 2 не будуть застосовувати там, де техніку не можна буде відремонтувати або звідти евакуювати. У крайньому випадку Британія може залучити приватних підрядників для ремонту танків.

Танки Британія планує передати Україні до кінця березня.

Раніше повідомлялося, що США знімуть з Abrams секретну броню, щоб не дати ворогові на війні в Україні її захопити і вкрасти технології.

Військова допомога від Заходу - ключове на сьогодні

Днями Німеччина після багатомісячних дебатів з союзниками схвалила поставку та реекспорт Україні бойових танків Leopard. Таким чином, Польща та інші європейські держави зможуть поставити українським військовим німецьку бронетехніку.

Услід за Німеччиною про передачу бойових танків – модернізовані Abrams – повідомив американський глава Джо Байден. Проте через складну логістику й обмежені запаси техніки поставки затримаються, за різними підрахунками, до кількох місяців.

Втім, президент України Володимир Зеленський наголосив, що ЗСУ треба до 500 танків для активного просування вперед.

Захід, своєю чергою, почав активне обговорення передачі Україні бойової авіації. У Парижі вже з обережністю допустили, що серед варіантів, зокрема, французькі винищувачі.

27 січня також стало відомо про передачу Німеччиною ракет до вже наявного у ЗСУ протиповітряного комплексу Iris-T.

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