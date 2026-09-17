У Європі здатні створити власний аналог систем Patriot: прем'єр Чехії згоден із Зеленським

Цей проєкт не має бути конкурентом для американських засобів захисту, наголосив Бабіш.

Європа повинна створити власну систему протиракетної оборони. На цьому наголосив премʼєр-міністр Чехії Андрей Бабіш під час конференції з питань безпеки у Празі.

"Я слухав промову президента Володимира Зеленського. Він зазначив, що найбільшою загрозою для України є балістичні ракети та закликав Європу розробити власну систему протиракетної та протидронової оборони. Я вважаю, що він має рацію, і зараз у нас є можливість діяти", – наголосив Бабіш.

Він запропонував створити систему "Європатріот". Заради цього він закликав усю Європу обʼєднати свої сили. На думку Бабіша, цей проєкт посилив би участь Європи в Північноатлантичному альянсі, дозволив би "зробити крок у напрямку того, що дехто називає "НАТО 3.0". Водночас він наголосив, що метою цього проєкту не є конкуренція з США.

Відео дня

"Ми маємо винести уроки з війни в Україні та шукати рішення, особливо в сфері захисту від балістичних ракет. Можливо, я наївний, але хотів би спробувати переконати наших партнерів зосередитися на такому проєкті", – додав Бабіш.

Антибалістичні системи

Нагадаємо, Україна спільно з західними країнами планує розробити антибалістичну систему FREYJA, яка повинна стати дешевшою альтернативою дефіцитним Patriot. Крім європейських країн, до створення цієї системи також долучилася й Канада, надавши власні технології.

Тим часом у світі продовжуються проблеми з нестачею балістичних ракет. Видання CBS раніше відзначало, що війни в Україні та на Близькому Сході продемонстрували, наскільки серйозні проблеми має американський військово-промисловий комплекс зі швидкістю виробництва боєприпасів.

Вас також можуть зацікавити новини: