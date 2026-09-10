Канада приєднається до українського проєкту FREYJA, – Зеленський

У рамках цього проєкту Україна разом із європейськими партнерами прагне створити власний аналог Patriot.

Канада готова приєднатися до європейської антибалістичної програми FREYJA, ініційованої Києвом, та надати свої технології. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі за підсумками зустрічі з канадським прем’єр-міністром Марком Карні.

За словами українського лідера, він обговорив із канадським колегою питання фінансової допомоги Україні на поточний та наступний рік. Зеленський подякував Карні за готовність допомогти у пошуку необхідного фінансування.

"Також розповів про фактично постійні російські удари балістичною зброєю та дронами. Марк запевнив, що Канада готова долучитися до нашої Європейської антибалістичної програми FREYJA своїми технологіями. Це потрібний і своєчасний крок. Також будуть додаткові оборонні поставки", – повідомив Зеленський.

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Він додав, що також "дуже змістовно" обговорювалися й певні "перспективні двосторонні проєкти" у сфері оборони та економічного співробітництва. Зокрема, за словами українського президента, команди двох країн працюють над угодою щодо дронів.

Під час брифінгу для журналістів Карні також повідомив про три нові ініціативи у межах українсько-канадського співробітництва:

Канада запустить військовий маркетплейс за зразком українського Brave1, що має значно прискорити виробництво безпілотників в цій країні. Третину вироблених в Канаді дронів - а Карні каже про мільйони одиниць в найближчі 2 роки - буде передано Україні;

Поглиблення прямої співпраці між українськими та канадськими виробниками дронів;

Також Канада і Україна запустять довготривале партнерство у царині розвитку і використання технологій, пов'язаних із штучним інтелектом.

Проєкт FREYJA: що потрібно знати

Антибалістична система FREYJA – спільний проєкт України та низки інших європейських країн зі створення власної системи протиракетної оборони, здатної перехоплювати балістичні ракети. Проєкт позиціонується як дешевша та доступніша альтернатива дефіцитним і дорогим американським системам Patriot.

У рамках проєкту Україна має розробити та виробляти ракету-перехоплювач і пускову установку, а партнери нададуть радари та інші високотехнологічні компоненти.

Зеленський розраховує на перші практичні результати вже на рубежі 2026–2027 років, а побачити FREYJA в повноцінній роботі – протягом року.

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