Канада приєднається до українського проєкту FREYJA, – Зеленський

Канада готова приєднатися до європейської антибалістичної програми FREYJA, ініційованої Києвом, та надати свої технології. Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі за підсумками зустрічі з канадським прем’єр-міністром Марком Карні.
За словами українського лідера, він обговорив із канадським колегою питання фінансової допомоги Україні на поточний та наступний рік. Зеленський подякував Карні за готовність допомогти у пошуку необхідного фінансування.
"Також розповів про фактично постійні російські удари балістичною зброєю та дронами. Марк запевнив, що Канада готова долучитися до нашої Європейської антибалістичної програми FREYJA своїми технологіями. Це потрібний і своєчасний крок. Також будуть додаткові оборонні поставки", – повідомив Зеленський.
Він додав, що також "дуже змістовно" обговорювалися й певні "перспективні двосторонні проєкти" у сфері оборони та економічного співробітництва. Зокрема, за словами українського президента, команди двох країн працюють над угодою щодо дронів.
Під час брифінгу для журналістів Карні також повідомив про три нові ініціативи у межах українсько-канадського співробітництва:
- Канада запустить військовий маркетплейс за зразком українського Brave1, що має значно прискорити виробництво безпілотників в цій країні. Третину вироблених в Канаді дронів - а Карні каже про мільйони одиниць в найближчі 2 роки - буде передано Україні;
- Поглиблення прямої співпраці між українськими та канадськими виробниками дронів;
- Також Канада і Україна запустять довготривале партнерство у царині розвитку і використання технологій, пов'язаних із штучним інтелектом.
Проєкт FREYJA: що потрібно знати
Антибалістична система FREYJA – спільний проєкт України та низки інших європейських країн зі створення власної системи протиракетної оборони, здатної перехоплювати балістичні ракети. Проєкт позиціонується як дешевша та доступніша альтернатива дефіцитним і дорогим американським системам Patriot.
У рамках проєкту Україна має розробити та виробляти ракету-перехоплювач і пускову установку, а партнери нададуть радари та інші високотехнологічні компоненти.
Зеленський розраховує на перші практичні результати вже на рубежі 2026–2027 років, а побачити FREYJA в повноцінній роботі – протягом року.