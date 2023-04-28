Вона залишає у Чорному морі три ракетоносія.

У Чорному морі залишаються три російських ракетоносія.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру Військово-морських сил Збройних Сил України у соціальній мережі Facebook. Як зазначається, станом на 10:00, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 російських кораблів, серед яких три - носії крилатих ракет "Калібр". Їхній загальний залп - 24 ракети.

У Азовському та Середземному морях обстановка без змін – відповідно, в першому перебуває один корабель, у другому – чотири, у тому числі носій "Калібрів" (загальний залп - до 16 ракет).

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Як повідомляв УНІАН, вранці 27 червня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебували сім кораблів РФ, серед яких три - носії крилатих ракет "Калібр".

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