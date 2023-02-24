Польські танки є сильно доопрацьованою версією радянського Т-72.

Польща передасть Україні 60 танків PT-91 Twardy протягом найближчих днів. Про це заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

"Також вже днями ми передамо наші дуже хороші танки PT-91. Чергові 60 танків прибудуть в Україну", – заявив Моравецький, коментуючи поставку перших "Леопардів".

Слід зазначити, що PT-91 Twardy являє собою глибоку модернізацію радянського танка Т-72М, яку поляки провели вже в пострадянську епоху. До недавнього часу це був основний бойовий танк Польщі.

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Поставки танків з Польщі в Україну

Навесні минулого року Польща поставила Україні не менше 200 танків Т-72. На той момент це була найбільш значуща військова допомога Україні в плані бронетехніки.

У липні Польща також передала Україні деяку кількість танків PT-91 Twardy, що представляють собою модернізовану версію Т-72.

У січні президент Польщі Анджей Дуда першим серед лідерів країн-партнерів України пообіцяв передати танки західного зразка – Leopard 2. Перші з них прибули в Україну у річницю вторгнення - 24 лютого.

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