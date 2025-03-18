Його розробка зайняла лише 84 дні.

Шведська група Saab AB повідомила про розробку комплексу для боротьби з малими БпЛА Loke. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

У створенні комплексу брали участь Повітряні сили Швеції та шведське оборонне закупівельне відомство FMV. Розробка зайняла лише 84 дні.

Loke включає встановлені на легке автомобільне шасі компактну РЛС виявлення Saab Giraffe 1Х з активною фазованою антенною решіткою (AФАР), а також дистанційно керований бойовий модуль Saab Trackfire. Останній має 12,7-мм кулемет М2НВ та 7,62-мм кулемет MAG.

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Передбачається, що Loke стане важливим елементом арсеналу Повітряних сил Швеції у боротьбі з дедалі більшою загрозою дронів.

Таким чином, можна казати про певну зміну пріоритетів. З урахуванням реалій російсько-української війни, різні країни все частіше віддають перевагу розробці дешевших гарматних та кулеметних установок, а не створенню більш дорогих ракетних систем.

Шведська техніка для України

Нещодавно у компанії Saab, яка створила винищувач Gripen заявили про те, що літак може опинитись на озброєнні Повітряних сил України. Спочатку Київ може отримати вживані Gripen старих модифікацій, а потім він може розраховувати на нові, набагато потужніші версії літака.

А ще раніше стало відомо, що Швеція вирішила надати Україні літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340 AEW&C. Сам комплекс створений шляхом встановленням радіолокаційної станції на турбогвинтовий транспортний Saab 340.

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