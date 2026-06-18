США безповоротно втрачають свій головний бомбардувальник

Ці літаки не випускають з 1962 року.

У США розслідують катастрофу стратегічного бомбардувальника B-52 Stratofortress, що сталася 15 червня поблизу авіабази Едвардс у Каліфорнії. Як пише Forbes, аварія не лише забрала життя восьми людей на борту, а й скоротила і без того обмежений парк цих літаків, середній вік яких уже перевищує 64 роки.

За даними польотного трекінгу, оприлюдненими наступного дня після трагедії, літак майже завершив розворот на 180 градусів, перш ніж впасти на землю. Причини катастрофи поки що невідомі. Видання зазначає, що повне розслідування може тривати щонайменше пів року.

На борту перебували вісім осіб – військовослужбовці та цивільні підрядники. Усі вони загинули. Компанія Boeing також підтвердила, що серед загиблих були двоє її співробітників.

Відео дня

Forbes нагадує, що аварії американських стратегічних бомбардувальників трапляються вкрай рідко. Попередня катастрофа такого літака сталася у січні 2024 року, коли B-1B Lancer розбився під час спроби посадки в умовах поганої видимості. Тоді всі четверо членів екіпажу вижили. Остання ж смертельна аварія за участю B-52 сталася ще у 2008 році біля острова Гуам в Тихому океані.

Втрачений літак був особливо важливим для ВПС США. За інформацією видання, він використовувався в межах програми модернізації радарів B-52. Крім того, літаки цього типу, що базуються на авіабазі Едвардс, виконують роль повітряних випробувальних платформ для нових технологій. Саме цим, як пояснює автор, і була зумовлена присутність на борту цивільних фахівців Boeing.

На початок 2026 року американські ВПС мали 76 бомбардувальників B-52H, з яких 58 перебували в активній експлуатації, а ще 18 – у резерві. Після нинішньої катастрофи ця кількість скоротилася ще на один літак, який фактично неможливо швидко замінити.

Попри поважний вік, B-52 залишається основою американської бомбардувальної авіації. ВПС США реалізують масштабну програму модернізації цих літаків, яка передбачає встановлення нових двигунів Rolls-Royce F130 та оновлення бортових радарів. Очікується, що після завершення модернізації модернізовані машини отримають позначення B-52J і залишатимуться на озброєнні щонайменше до кінця 2030-х років.

Катастрофи військових літаків

Як писав УНІАН, за останні дні сталося ще дві авіакатастрофи військових літаків. У понеділок, 15 червня, в Іркутській області Росії розбився стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 під час навчально-тренувального польоту без боєкомплекту. Літак впав поблизу міста Свірськ на берег річки Ангара, де спалахнула пожежа й піднявся стовп чорного диму. Екіпаж встиг катапультуватися.

А вже наступного дня, 16 червня, у Хмельницькій області розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ. Пілот і штурман загинули під час виконання завдання, цивільні не постраждали.

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