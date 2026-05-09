Можуть літати ще понад 20 років: США вже шукають заміну легендарним B-52

Американські ВПС почали підготовку до створення нового стратегічного бомбардувальника, хоча модернізовані B-52 планують використовувати щонайменше до 2050-х років.

Військово-повітряні сили США розпочали перші кроки для пошуку заміни стратегічним бомбардувальникам B-52 Stratofortress, які на момент остаточного списання можуть прослужити понад 90 років.

Як повідомляє The War Zone, у нових бюджетних документах ВПС США запросили 1 мільйон доларів на аналіз альтернатив для майбутнього важкого бомбардувальника. Дослідження має визначити вимоги та характеристики літака, який у перспективі замінить B-52.

Наймолодший B-52 був випущений ще у 1962 році. Наразі США експлуатують 70 літаків версії B-52H, вироблених на початку 1960-х років. Попри це, американські військові планують залишити їх у строю щонайменше до 2050-х років. Окремим літакам на момент виведення з експлуатації буде понад 90 років – рекордний термін служби для бойової авіації.

Втім, самі бомбардувальники постійно модернізують. Зараз триває оновлення до версії B-52J, яка передбачає встановлення нових двигунів, сучасної електроніки та оновленої радіолокаційної системи. Фактично від старих машин у майбутньому можуть залишитися лише частини конструкції та фюзеляж.

Водночас новий стратегічний бомбардувальник поки існує лише на рівні попереднього планування. Експерти припускають, що перші концепти можуть з’явитися лише у 2030–2040-х роках, а тестові зразки – наприкінці 2040-х або вже на початку 2050-х.

На цьому тлі B-52, імовірно, переживуть інші американські стратегічні бомбардувальники – Rockwell B-1 Lancer та Northrop B-2 Spirit, які США планують поступово списувати у 2030-х роках.

Для заміни B-2 вже створюють новий Northrop Grumman B-21 Raider, який розглядається як ключовий літак для потенційних операцій проти Росії, Китаю та Ірану.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати почали застосовувати стратегічні бомбардувальники B-52 для ударів безпосередньо над територією Ірану. Цей крок став можливим на тлі різкого посилення контролю над повітряним простором країни.

Перехід до таких операцій свідчить про досягнення значної переваги в повітрі. Американські військові за перший місяць кампанії завдали понад 11 тисяч ударів по цілях на території Ірану.

