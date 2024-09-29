Вони дозволять уражати багато цілей, однак питання у тому, чи будуть обмеження на їхнє використання.

Нещодавно зʼявилася інформація, що Україні отримає американські керовані авіабомби JSOW, "щоб зміцнити далекобійні можливості українського війська". Військовослужбовець, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів в ефірі Українського Радіо, що це за снаряди та як вони допоможуть нашій армії.

"Це невидимі ракети, дальність польоту яких складає близько 120 км. З негативного, проблемного – аби максимально ефективно використати, їх треба запускати з висоти, в межах 10 км. У сучасних умовах масштабної війни, серйозного насичення системами ППО – і у ворога, і в нас – літак на таку висоту може, звісно, підніматися, але це надзвичайно складно і є серйозні ризики, оскільки є великі шанси його ураження. Тому в плані керованих авіаційних бомб у наш час авіація діє, як правило, на малих висотах, і їхня (бомб) дальність польоту – це 100 км+ у кращому випадку", - пояснив він.

За словами Тимочка, у планерних авіабомб дальність польоту ще менша, що змушує авіацію підлітати дуже близько до фронту аби уражати визначені цілі. Перевага цих ракет у їхній точності, що вигідно відрізняє їх від російських ФАБів, КАБів.

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"У нас немає настільки насиченої системи ППО, проте ми, безперечно, збивали їхні літаки. По-друге, ворог дуже сильно насичив повітря зараз розвідувальними безпілотниками, які залітають вглиб. Часто безпілотники літають і над Дніпром, і над Харковом, Кривим Рогом і навіть залітали в район Київщини. Їх збивають, але ризики є. Але для того, щоб застосовувати керовані ракети, які ми отримаємо від наших союзників, треба буде вирішити багато проблем", - визнав військовий.

Зокрема, один з важливих нюансів - це кількість JSOW. На його думку, у ЗСУ їх точно не буде стільки, скільки у росіян, щоб можна було теж випускати по 100-200 штук на добу. По-перше, у нас немає стільки авіації, а по-друге - вони в рази дорожчі за російські бомби.

"Водночас вони достатньо точні, тож одна ракета – одна уражена ціль. Щодо масовості їхнього застосування, то ми ще навряд чи будемо знати. Це все вже буде по факту, коли будуть спалахувати прикордонні російські склади та бази. Але також питання, чи буде дозвіл стосовно застосування цих ракет по російських територіях", - підсумував Тимочко.

Україна отримає JSOW - що відомо

США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Туди увійдуть, зокрема, боєприпаси класу "повітря-земля". Президент США Джо Байден офіційно підтвердив, що йдеться про бомби JSOW для винищувачів F-16.

Зараз американці можуть мати понад 2000 одиниць AGM-154 JSOW (Joint Standoff Weapon)

Катков сказав, що США реалізують "елегантний план" щодо надання Україні далекобійного озброєння - авіабомби JSOW можна легко перетворити на крилаті ракети великої дальності, і Україна може це зробити самостійно.

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