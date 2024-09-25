Уряд Великої Британії зробив ще одну заяву про дозвіл використовувати ракети Storm Shadow для ударів по території Росії.

В уряді Британії раніше вже робили заяву щодо використання Storm Shadow по РФ, однак зараз прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер додав, що прогрес війни в Україні не буде залежати винятково від "ракет дальнього радіусу дії", пише Financial Times.

За інформацією видання, Стармер озвучив цю позицію ще до початку нового раунду переговорів зі США щодо схвалення використання Україною таких ракет на території Росії.

Стармер нещодавно вже відвідував Вашингтон для двосторонніх переговорів із президентом США Джо Байденом у Білому домі, на яких основна увага приділялася запиту Києва на використання західних ракет Storm Shadow для ударів по території Росії, заявляє ЗМІ. Ці переговори, як повідомляють журналісти, завершилися без остаточного рішення.

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У вівторок увечері прем'єр-міністр Великої Британії заявив журналістам:

"Я не думаю, що план перемоги залежатиме тільки від одного питання, такого як ракети дальнього радіусу дії. Йдеться про стратегічний, всеосяжний шлях для України, який допоможе їй подолати це і домогтися успіху в боротьбі з російською агресією"

У матеріалі написано, що рішення про те, чи зможе Україна використовувати ракети Storm Shadow по території Росії, буде ухвалено протягом кількох днів - після того, як західні лідери вислухають президента України Володимира Зеленського.

Інші новини про дозвіл Україні бити ракетами по РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що Британія не дозволить Україні бити ракетами великої дальності без згоди США.

"Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому", - сказав міністр закордонних справ Британії Девід Леммі.

Крім того, Україні можуть негласно дозволити бити далекобійними ракетами по РФ. Про це повідомило кілька джерел. Вони стверджують, що спочатку відбудеться удар і тільки потім про це офіційно стане відомо.

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