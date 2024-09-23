У Лондоні не змінили позиції щодо використання ракет вглиб території країни-агресора.

Позиція уряду Великої Британії щодо того, чи буде Україні надано дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по території Росії, залишається незмінною. Про це заявила речниця прем’єр-міністра королівства Кіра Стармера, повідомляє The Guardian.

За її словами, Британія залишається "в постійному контакті з українцями" і завжди буде прислухатися до їхньої позиції.

"На Генеральній Асамблеї ООН ми зосередимося на низці питань: це включає постійну підтримку України в її захисті від агресії Росії, а також припинення вогню в Газі та деескалацію напруженості в Лівані", - повідомила спікер.

Коментуючи дозвіл на удари ракетами Storm Shadow по російській території, вона відзначила, що позиція Британії залишається незмінною.

"Наші поточні дискусії щодо України не стосуються однієї конкретної частини військової техніки. Це ширші дискусії про стратегію, про те, як ми підтримуватимемо Україну протягом цього вирішального періоду, у наступні кілька місяців і на початку зими", - підкреслила речниця.

Раніше повідомлялося, що під час зустрічі з президентом США Джо Байденом прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наполягатиме, щоб Вашингтон підтримав його план дозволити використати Storm Shadow для ударів вглиб Росії.

Удари України західною зброєю по РФ - останні новини

Дозвіл Україні бити західною зброєю вглиб Росії стане однією з ключових тем під час Генеральної Асамблеї ООН. За даними The New York Times, на президента США Джо Байдена зростатиме тиск з боку світових лідерів щодо послаблення обмежень на використання зброї Києвом.

Напередодні ж Байден зробив нову заяву щодо глибоких ударів по РФ. Глава Білого дому досі не змінив свого бачення ситуації. За його словами, наразі США не знімали з України своєї заборони на удари вглиб РФ західною зброєю.

Вас також можуть зацікавити новини: