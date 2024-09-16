Американські системи наведення вважаються критично важливими для забезпечення попадання ракет у цілі.

Велика Британія не дозволить Україні використовувати ракети великої дальності по цілях у Росії без згоди Сполучених Штатів. Про це пише The Times.

П'ять колишніх міністрів оборони і колишній прем'єр-міністр закликали чинного прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера діяти в односторонньому порядку. Вони попередили, що затримки тільки додадуть сміливості Путіну.

Однак The Times повідомили, що Велика Британія не буде "діяти поодинці", оскільки американські системи наведення вважаються критично важливими для забезпечення потрапляння ракет у цілі.

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Британський уряд вважає, що США, найімовірніше, все ж дадуть зелене світло на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку, хоча в адміністрації президента Байдена є розколи.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що західним союзникам потрібна "спільна стратегія".

"Важливо, щоб як союзники, які підтримують Україну, ми мали спільну стратегію для перемоги в майбутньому. Тепер ми обговорюємо це зі Сполученими Штатами та іншими ключовими союзниками. Ми прямуємо на Генеральну асамблею ООН, де всі зустрінемося із Зеленським менш ніж за 12 днів", - сказав він.

За його словами, жодна війна не виграється тільки зброєю. "Важливо, щоб ми підтримували українців у продовженні відсічі Росії в Чорному морі, важливо, щоб вони могли впоратися з величезними викликами в повітрі, які створює Росія, і, звісно, щоб ми підтримували їх - і ми це зробили - у навчанні їхніх власних чоловіків і жінок на передовій. Ми хочемо поставити Україну в найсильнішу позицію в майбутньому", - заявив Леммі.

Зняття обмежень на використання зброї для України

Президент США Джо Байден повідомив, що його адміністрація наразі розглядає можливість зняття обмежень на використання Україною далекобійної зброї в конфлікті з Росією.

Reuters повідомляє, що Сполучені Штати з обережністю ставляться до поставок або дозволу на застосування зброї, здатної вражати цілі на території Росії, побоюючись можливої ескалації конфлікту.

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