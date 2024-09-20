Західні лідери можуть дозволити Україні бити далекобійними ракетами по території Росії, офіційно це не оголошуючи.

Україна може отримати секретний дозвіл на запуск ракет по території Росії найближчими тижнями. Велика Британія і США готуються дати добро, але офіційно вони про це хочуть оголосити тільки після запуску перших ракет, пише The Times.

Джерела видання повідомили, що США хочуть спочатку побачити план президента України Володимира Зеленського про те, як це може допомогти їм пережити зимові місяці війни. Остаточне рішення може бути схвалено вже на Генеральній Асамблеї ООН наступного тижня. Однак, як ідеться в матеріалі, у команді президента США Джо Байдена присутня "нервозність", що цей крок може зашкодити передвиборчій кампанії Камали Гарріс.

Зеленський уже кілька місяців домагається дозволу на використання ракет для ударів углиб території Росії.

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ЗМІ пише, що існує настороженість щодо публікації цього кроку заздалегідь, як попередження для Росії.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі цього тижня провів переговори в Парижі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, а також міністрами закордонних справ Франції, Німеччини та Італії. Союзники працювали над тим, щоб опрацювати угоду перед Генеральною асамблеєю ООН, стверджують журналісти.

Джерела в британських дипломатичних колах заявили виданню, що вони хотіли показати, що НАТО "діє як єдине ціле", і уникнути враження, що Велика Британія і США "домінують в ухваленні рішень".

Удари України вглиб Росії

Раніше УНІАН повідомляв, що заборона Заходу на удари по Росії робить F-16 менш ефективними. Військові експерти заявляють, що замість того, щоб знищувати пускові установки, винищувачі змушені збивати ракети окремо.

Крім того, експерт розповів, чим ЗСУ могли вдарити по складу в Торопці. Адже є припущення, що не тільки "Паляниця" могла це зробити.

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