Сім нелітаючих російських літаків МиГ-25 досі перебувають на території запорізького державного авіаційного ремонтного заводу "МіГремонт".

Україна конфіскувала сім російських винищувачів-перехоплювачів МиГ-25, що перебувають на підприємстві "МіГремонт". Відповідна заява опублікована на сайті Міністерства економіки України.

Конфіскація російського майна відбувається в рамках Указу Президента України про введення в дію рішення РНБОУ щодо примусового вилучення майна РФ та її резидентів.

В рамках Указу планується вилучення понад 800 одиниць рухомого майна, зокрема:

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біля 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн і ін.;

нафтоналивний танкер;

понад 300 вантажних та легкових автомобілів;

автоцистерни;

будівельну техніку;

авіаційні двигуни.

Як повідомляє "Мілітарний", сім нелітаючих російських літаків МиГ-25 досі перебувають на території запорізького державного авіаційного ремонтного заводу "МіГремонт".

Літаки перебувають на території заводу з 1994 року, тоді в Росії почали завершувати експлуатацію літаків цього типу, відповідно, кошти на їх ремонт та обслуговування виділяти перестали. Відомо, що на заводі перебувають МиГ-25РБМ (прибув 28.04.1994), п’ять МиГ-25РБ (прибували з 06.10.1995 по 27.06.1996) та МиГ-25РУ (прибув 02.11.1995).

Керівництво підприємства неодноразово намагалося вирішити долю літаків з російським керівництвом. Росіяни тричі погоджувалися на проведення утилізації літаків у 1998, 2003 та 2007 роках. Весь цей час підприємство витрачало кошти на зберігання винищувачів-перехоплювачів. У повідомлення Міністерства економіки зазначається, що борти підуть на запчастини для українських бойових літаків.

Конфіскація російської техніки

Раніше Україна конфіскувала у російських компаній шість двигунів для літаків АН-124-100 "Руслан". Колегія суддів ВАКС задовольнила позов Мінюсту до компаній "Volga Dnepr Airlines (Ireland) Limited", "Volga-Dnepr Logistics B.V.", а також до ТОВ "Волга-Дніпро-Москва", ТОВ "Авіакомпанія Волга-Дніпро" та застосувала до них санкцію.

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