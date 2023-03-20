Норвегія передала Україні вісім танків Leopard 2 та чотири допоміжні машини. Крім того, країна надає кошти на боєприпаси і запасні частини.
У Міністерстві оборони Норвегії також опублікували фото, на яких показана передача військової техніки з Норвегії до України. Зазначається, що країна вирішила долучитися до передачі танків Україні 26 січня.
"Незабаром після цього було вирішено, що Норвегія передасть Україні вісім танків типу Leopard 2 і до чотирьох машин підтримки. Танки вже на місці, а в Польщі, під егідою ЄС, триває підготовка особового складу," – йдеться у повідомленні.
Відомо, що військову техніку перевозили за допомогою транспортного літака Ан-124.
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