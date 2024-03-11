Росія у рейтингу світових постачальників озброєнь опустилась на третє місце.

Україна здобула статус найбільшого європейського імпортера зброї у 2019-2023 роках та четвертого за величиною у світі після того, як з лютого 2022 року не менше 30 держав поставляють основні озброєння як військову допомогу. Про це свідчить доповідь Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI), який порівняв період 2019-2023 років з 2014-2018 роками, пише Deutsche Welle.

Зазначається, частка України у глобальному імпорті зброї становила 4,9% порівняно з 0,1% у 2014-2018 роках. При цьому загальне зростання військового імпорту по відношенню до цього періоду склало рекордні 6633%. Основними постачальниками озброєнь Києву стали США (39%), Німеччина та Польща, відповідно 14%.

Загалом глобальний обсяг міжнародних постачань зброї за останні п'ять років трохи знизився – на 3,3%. Однак європейські держави майже вдвічі збільшили імпорт основних видів озброєнь (+94%).

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У світовій трійці лідерів з експорту озброєнь сталася одна зміна. Як і раніше, першу позицію впевнено утримують США, чий експорт за останні п'ять років зріс на 17%, що призвело до збільшення з 34% до 42% їх частки у загальному обсязі світового експорту озброєнь. На США припадає близько 55% озброєнь, що імпортуються європейськими державами у 2019-2023 роках, що на 20% більше, ніж за 2014-2018 роки.

На друге місце серед експортерів, потіснивши Росію, вийшла Франція, чий експорт озброєнь збільшився на 47%, а частка у загальносвітових поставках зросла до 11% (у 2014-2018 рр. – 7,2%). Зростання французького експорту озброєнь відбулося, в основному, за рахунок постачання бойових літаків до Індії, Катару та Єгипту. При цьому найбільшим імпортером французької зброї стала Індія, на частку якої припало майже 30% поставок із Франції.

Росія у рейтингу світових постачальників озброєнь перемістилася на третій рядок. За 2019-2023 роки експорт озброєнь із РФ скоротився майже вдвічі – на 53%. У загальносвітових поставках частка Росії скоротилася на 10% і зрівнялася із французькою. Ще однією ознакою зниження ролі РФ є те, що якщо у 2019 році Москва постачала зброю до 31 держави, то у 2022 році – лише у 14, а у 2023 році – у 12.

У 2019-2023 роках трохи менше двох третин російського експорту озброєнь припало на три держави: Індію (34%), Китай (21%) та Єгипет (7,5%).

Перегони озброєнь Заходу та РФ

Росія виробляє майже втричі більше артилерійських боєприпасів, ніж США і Європа. Це ключова перевага напередодні чергового російського наступу в Україні. РФ виробляє близько 250 тисяч артилерійських боєприпасів на місяць, або близько 3 мільйонів на рік. У сукупності США і Європа здатні виробляти лише близько 1,2 мільйона боєприпасів на рік для відправки Києву.

На фоні проблем із затвердження допомоги США активізувались деякі європейські країни. Так, Чехія виступила з ініціативою купівлі снарядів для України за межами ЄС. Президент Чехії Петр Павел заявив, що ініціатива повністю забезпечена. У купівлі 800 тисяч одиниць артилерійських боєприпасів візьмуть участь 18 країн.

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