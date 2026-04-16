Україна та Німеччина побудують нову протибалістичну систему: до чого тут проєкт 'Фрея'

Не так давно українська компанія Fire Point підписала угоду про технологічну співпрацю з німецькою компанією Diehl Defence.

Україна та Німеччина посилять співпрацю в сфері протиповітряної оборони. В планах – прискорити розробку засобів для протидії балістичним ракетам.

Як пише видання "Мілітарний", одним з головних таких засобів в арсеналі України зараз є комплекси MIM-104 Patriot. Однак їхня кількість обмежена, тому привертає увагу український проєкт під назвою "Фрея". Він передбачає створення балістичного щита в Європі.

У матеріалі зазначається, що не так давно українська компанія Fire Point підписала угоду про технологічну співпрацю з німецькою компанією Diehl Defence, яка виготовляє системи ППО і ракети.

Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман каже, що нова система має інтегруватися з європейськими радарами, командними центрами та цифровими каналами обміну даними. Стверджується, що вона зможе перехоплювати балістику за допомогою зовнішнього цілевказання чи головки самонаведення.

Окремо згадується матеріал агентства Reuters, де розповідалося про переговори компанії Fire Point з європейськими партнерами щодо запуску нової системи ППО. Йдеться про більш дешеву альтернативу комплексам Patriot.

Якщо проєкт буде реалізовано, в України зʼявиться новий ешелон захисту від атак РФ, тоді як Європа отримає спільну систему оборони з урахуванням бойового досвіду українських сил.

"Фактична згадка протибалістичної ППО у декларації з Німеччиною може свідчити, що подібні проєкти вже переходять із концепції до практичної площини", – додає "Мілітарний".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди передадуть Україні протимінний корабель класу Alkmaar. За його словами, Нідерланди повністю підготують екіпаж та вже в червні передадуть судно.

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі розповів, що Лондон передасть Україні нове озброєння. Зокрема, українські війська отримають понад 120 тисяч дронів.

Вас також можуть зацікавити новини: