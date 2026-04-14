Німеччина профінансує виготовлення ракет для систем Patriot, якими воює Україна

Виробництво також буде розташовано на території Німеччини.

Американська компанія Raytheon та Україна підписали контракт на постачання ракет-перехоплювачів Patriot GEM-T на суму 3,7 млрд доларів, пише військовий портал "Мілітарний".

Контракт на постачання кількох сотень ракет для ЗРК Patriot між Україною та Raytheon профінансує Німеччина. Відповідну угоду підписали під час німецько-українських урядових консультацій у Берліні.

Ключовим елементом підтримки цієї угоди, який має забезпечити стійкість ланцюга постачання та сприяти поповненню запасів перехоплювачів в Україні, стане новий виробничий об’єкт, що буде побудований у Німеччині. Відомо, що об’єкт експлуатуватиме німецька компанія з виробництва ракетних систем MBDA Deutschland через спільне підприємство COMLOG, створене компаніями Raytheon та MBDA Deutschland.

"Raytheon зосереджена на максимальному збільшенні виробничих потужностей і забезпеченні стабільних та надійних поставок цих перевірених у боях перехоплювачів для США та союзників, таких як Україна, які покладаються на Patriot для захисту своїх громадян, інфраструктури та суверенітету", – заявив президент Raytheon Філ Джаспер.

Видання пояснило, що нові виробничі потужності необхідні, оскільки за останній рік MBDA підписала контракти на виробництво та постачання до 1000 ракет Patriot GEM-T у межах ініціативи "Європейський небесний щит" для Німеччини, Нідерландів, Румунії, Іспанії та Швеції.

Ракети для Patriot

Додамо, що ракети-перехоплювачі для американських систем ППО, такі як Patriot GEM-T, призначені для ураження всіх типів повітряних загроз. Систему Patriot використовують у 19 країнах, і у тому числі в Україні.

Нещодавно в Україні вперше продемонстрували нову ракету для систем ППО – "Корал". Військові аналітики не виключають, що Україна зможе їх застосовувати для запусків з комплексів Patriot.

Угода про співпрацю у сфері оборони між Україною та Німеччиною

Нагадаємо, що країни досягли домовленостей про новий пакет допомоги на суму 4 млрд євро, який стосується ППО, далекосяжної зброї, дронів та боєприпасів. Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності зробити все для того, щоб в Європі можна було виробляти все, що критично необхідно для захисту.

