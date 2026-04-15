Британія передасть Україні сотні тисяч снарядів і тисячі ракет до ППО, - Гілі

Розрахунок Путіна не спрацював, бо Україна отримає засоби для подальшої боротьби з російською агресією, заявив Гілі.

Союзники України продовжать надавати військову підтримку Україні для самозахисту та відповідь на російську агресію. Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Великої Британії Джон Гілі сказав на пресконференції за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України (34-те засідання формату "Рамштайн").

Допомога Україні від Британії

"І хоча Путін хотів, аби ми відволіклися на конфлікт на Близькому сході, сьогодні вдень 43 країни зібралися разом на сьому засіданні Контактної групи для оголошення і планування нової військової допомоги для України", - заявив Гілі.

За його словами, члени формату "Рамштайн" пам’ятають свій обов’язок перед Україною, а також визнають, що російська агресія посилюється.

"Ми залишаємося відданими нашій місії підтримувати Україну у її боротьбі сьогодні і щоби допомогти Україні забезпечити мир завтра", - підкреслив Гілі.

Він відзначив, що російські втрати на фронті зросли на третину і у березні склали понад 35 тисяч осіб. Це найбільше зафіксоване число російських втрат за один місяць.

"Саме дрони спричинили 96% цих втрат. Дрони визначають цю війну. Вони будуть вирішальними для її результату. Саме тому сьогодні я оголошую про найбільший пакет дронів від Сполученого Королівства для України у цьому році. Понад 120 тисяч нових дронів будуть доставлені з Великої Британії до України. Ми також надамо сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет для ППО", - наголосив Гілі.

Він уточнив, що усі ці засоби мають допомогти Україні захищати її територію і завдавати удару у відповідь російській агресії.

"Путін хоче, щоб світ думав, що його сили створили невідворотній імпульс на полі бою. Але впродовж чотирьох місяців поспіль Росія втрачала більше військ, ніж набирала. І Путін хоче, аби світ повірив, що в українців немає іншого вибору, окрім як здатися. Однак, саме українці останніми тижнями проводять успішні контратаки на лінії фронту. І Путін хоче, аби світ думав, що ті, хто підтримують Україну, - втомилися або відволіклися. Правда полягає у тому, що наша підтримка залишається непохитною", - констатує Гілі.

Він запевнив, що Контактна група буде виступати на стороні України, продовжуватиме чинити тиск на Путіна і допоможе забезпечити тривалий мир.

Нові внески для закупівлі американського озброєння

Своєю чергою, міністр оборони України Михайло Федоров відзначив, що сьогодні кілька країн оголосили про нові внески для закупівлі американського озброєння в межах ініціативи PURL. Це зробили Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва і Естонія.

"Це важливо, бо таким чином ми отримуємо ракети PAC-3 для "Петріотів", які потрібні для того, щоби боротися з балістичними атаками ворога", - відзначив Федоров.

Також він зазначив, що "сьогодні ми показали наш новий статус щодо того, як ми рухаємося по плану війни, як ми захищаємо небо, зупиняємо просування ворога, намагаємося виснажити економіку Росії".

"Також важливі були анонси щодо протиповітряної оборони. Вчора ми якраз з Борисом (Пісторіусом) анонсували нові контракти щодо постачання сотень ракет PAC для "Петріотів". Це контракти, які почнуть діяти не сьогодні і не через пів року. Ми почнемо отримувати постачання у наступному році, у 2028 році, у 2029 році, але це велика можливість для нас сьогодні працювати з нашими партнерами щодо їхніх запасів, щодо пошуку ракет PAC-2, PAC-3, і підготовки до наступної зими, аби захистити нашу критичну інфраструктуру", - сказав Федоров.

Крім того, він згадав анонс великого пакету допомоги від Британії, до якого увійшли дрони, ракети-перехоплювачі для ППО. Ще він відзначив анонс Норвегії на 500 млн доларів на базовий рівень забезпечення українських бригад дронами.

"Ми цей проєкт ініціювали кілька місяців тому. І для нас, це певна можливість збільшити постачання дронів на поле бою для того, щоб наносити більше ударів ворогу", - сказав Федоров.

Разом з тим, сьогодні на засіданні ознайимилися з даними про те, як Росія намагається збільшити виробництво дронів і ракет, і що треба робити Україні, аби продовжувати перехоплювати ініціативу у цьому напрямку.

"Я вважаю, що нам вдається це робити. У нас є певні результати за останні три місяці. І ми продовжимо нарощувати ці результати разом з підтримкою, з нашими колегами", - додав міністр оборони України.

Він зазначив, що буде продовжена підготовка до наступної зустрічі у форматі "Рамштайн" у червні.

Допомога Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, Велика Британія продовжуватиме надавати Україні довгострокову оборонну підтримку відповідно до свого зобов’язання надавати щонайменше 3 млрд фунтів на рік до 2031 року.

Як відомо, у 2025 році серед європейських країн найбільше Україні допомагає Німеччина. На другому місці – Британія, а на третьому – Швеція.

