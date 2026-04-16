Нідерланди передадуть Україні протимінний корабель: Зеленський розкрив деталі

Це вже п'ятий корабель майбутнього протимінного флоту України та другий, який передають Нідерланди.

Нідерланди вже в червні передадуть Україні протимінний корабль класу Alkmaar. Про це розповів український президент Володимир Зеленський.

"Зустріч із нашими військовими, які навчаються на протимінному кораблі класу Alkmaar у Нідерландах. Разом із Прем’єр-міністром Робом Єттеном поспілкувалися з ними про те, як проходять тренування, та обговорили наші подальші плани", - написав він.

За його словами, Нідерланди повністю підготують екіпаж та вже в червні передадуть корабель Україні.

Відео дня

"Він отримає назву "Генічеськ" - на честь нашого судна, яке було втрачене під час виконання бойового завдання в червні 2022 року біля Кінбурнської коси. Це вже п’ятий корабель у нашому майбутньому протимінному флоті та другий саме від Нідерландів. Дякую за таку допомогу. Дуже цінуємо, що нідерландський народ так сильно нам у цьому допомагає. Вручив начальнику оборони Нідерландів Онно Айхельсхайму та нашим захисникам нагороди", - додав Зеленський.

Допомога Україні від партнерів

Нещодавно країни-партнери оголосили нові пакети підтримки України і значна частина внесків спрямована на критично важливий механізм "Список першочергових потреб України" (Prioritized Ukraine Requirements List - PURL), а також на посилення ППО, розвиток дронових спроможностей і забезпечення боєприпасами.

В Міністерстві оборони України за результатами засідання Контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" розповіли про обсяги допомоги.

