Підписання відбулося сьогодні в рамках візиту турецької делегації.

З турецькими компаніями підписано прямі зовнішньоекономічні контракти на виробництво корветів і ударних безпілотних авіаційних комплексів для Збройних сил України.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони.

"Міністр оборони України Андрій Таран сьогодні підписав угоди з турецькими компаніями про передачу технологій та виробництво корветів і ударних безпілотних авіаційних комплексів для потреб Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

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Підписання угод із Туреччиною у військовій сфері

14 грудня Міністерство оборони України вперше підписало прямі зовнішньоекономічні контракти на товари військового призначення.

Підписання відбулося в рамках візиту турецької делегації на чолі з президентом директорату оборонної промисловості Турецької Республіки Ісмаїлом Деміром.

Йдеться про проекти, покликані посилити бойові спроможності Військово-морських сил України для підвищення безпеки у Чорноморсько-Азовському регіоні.

Це перші конкретні домовленості у рамках нещодавно підписаної угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки.

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Автор: Юлія Петриченко