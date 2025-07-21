Він на власні очі побачив виробництво українських дронів та був "вражений рівнем інновацій".

Франція хоче інвестувати у виробництво дронів в Україні. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро після зустрічі з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

За його словами, він на власні очі побачив виробництво українських дронів та був "вражений рівнем інновацій". Тому є інтерес до співпраці з українськими виробниками дронів.

"У розмовах з бізнес-лідерами я відчув, що є взаємний інтерес. Нещодавно французька фірма оголосила про співпрацю з українськими виробниками дронів. Наша оборонна галузь відвідала Україну та зустрілася з місцевими компаніями. Відбулося 200 зустрічей, що свідчить про готовність обох сторін прискорити співпрацю та спільне виробництво дронів в Україні", – сказав французький міністр.

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Виробництво дронів в Україні

За даними аналітиків, за останній рік виробництво дронів в Україні зросло на 900%. Зазначалося, що Україні варто приділити належну увагу захисту власних розробок.

Тим часом прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що Україна і США домовилися про інвестиції в українське виробництво дронів. За її словами, зараз ведуться детальні переговори щодо угооди, яка приведе і до того, що США придбають українські безпілотники.

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