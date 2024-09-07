Українські F-16 можуть бити далі, ніж ATACMS: BI назвав умову

За даними ЗМІ, це стане реальністю, якщо США погодяться відправити малопомітні ракети для ураження цілей з повітря.

Українські F-16 матимуть більшу дальність удару, ніж ATACMS, якщо США в кінцевому підсумку відправлять малопомітні ракети AGM-158 або JASSM.

Як повідомляє Business Insider, винищувачі F-16 незабаром можуть літати з малопомітними крилатими ракетами далекого радіусу дії американського виробництва. Але поки що США вирішують, чи передавати Києву ракети класу "повітря-поверхня" AGM-158 або JASSM. Ця високопрофільна зброя дасть Києву значно більшу дальність удару, ніж будь-які інші західні боєприпаси, які є в його арсеналі.

Також незрозуміло, як Україні дозволять використовувати JASSM, якщо вона їх отримає. США можуть обмежити використання, зокрема заборонити бити по цілях в Росії.

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Минулого місяця Politico вперше повідомило, що адміністрація Байдена відкрита для відправки JASSM в Україну. Раніше цього тижня агентство Reuters повідомило, що США були близькі до домовленості про відправку ракет до Києва в рамках пакету озброєнь, який буде оголошено восени, але остаточне рішення ще не прийнято. Пентагон також заявив, що рішення ще не прийнято.

"Ми ще навіть не зіткнулися з таким рішенням. Незважаючи на те, що Міністерство оборони завжди розглядає низку варіантів, я б не сказав, що ми близькі до угоди чи рішення щодо них, і тому не було обговорення обмежень", - сказав представник Пентагону.

Що вміють JASSM

JASSM – це малопомітні ракети, які запускаються з літака для ураження надводних цілей. Їх розробила американська оборонна фірма Lockheed Martin, і вони служать більше двох десятиліть, хоча вперше бій за участю цих ракет показали лише кілька років тому. Лише невелика кількість країн має таку можливість.

Старіші варіанти JASSM мають боєголовку вагою 450 кг і радіус дії понад 370 км, що значно перевищує дальність інших західних ракет класу "повітря-поверхня", надісланих в Україну, включно з ракетами Storm Shadow/SCALP-EG, наданими Британією та Францією. .

З такою дальністю JASSM також перевершить дальність наземних тактичних ракетних систем ATACMS, які мають найбільший радіус дії з усіх боєприпасів, які Вашингтон відправляв Києву.

Завдяки JASSM Україна могла б розширити зону охоплення для ударів по військових об’єктах на території Росії. Однак США заборонили Києву використовувати ATACMS для ударів по території РФ, і вони можуть зробити те саме з JASSM, таким чином обмежуючи їхню корисність певною мірою. Цілі в глибині окупованого Росією Кримського півострова можуть бути чесними, оскільки Вашингтон там був більш поблажливим.

В очікуванні поступок

Українські офіційні особи неодноразово лобіювали США, щоб вони скасували всі обмеження на нанесення ударів усередині Росії, стверджуючи, що ці обмеження фактично гальмують здатність Києва воювати.

Київ уже отримує від Заходу різноманітні потужні ракети для свого нового, але невеликого запасу F-16. До них відносяться ракети "повітря-повітря" і зброя "повітря-поверхня". Але JASSM нададуть винищувачам додаткові варіанти дальнього удару, які можуть бути корисними, навіть якщо їх використання буде обмежено окупованою Росією територією в Україні, як ATACMS.

Колишні американські льотчики винищувачів заявили, що ця зброя стане в нагоді Україні.

Майк Торреалдей, полковник ВПС США у відставці, який брав участь у бойових операціях на Близькому Сході на F-16, сказав, що відправка Україні бойової зброї дасть винищувачам можливість досягати цілей, не входячи в загрозливі зони дії російської ППО.

"Таке озброєння, таке як JASSM, є чудовим активом у будь-якому конфлікті, оскільки воно дозволяє завдавати ударів по ворогу, не піддаючись ракетним системам "земля-повітря", - сказав Торреалдей.

Вінсент Айелло, колишній військово-морський льотчик США, який, окрім польотів на реактивних літаках ВМС, також літав на F-16 під час своєї кар’єри, сказав, що JASSM дасть Україні "здатність глибокого блокування ударів", яку вона зможе використовувати для загрози російським базам, силам і логістичній операції.

"Оскільки зброя включає стелс і програмовані маршрути, захиститися від неї буде складніше, що робить її набагато більшим викликом для Росії", - сказав він.

Україна втратила перший F-16

Про появу в небі обіцяних партнерами винищувачів президент повідомив ще на початку серпня. Невдовзі стало відомо, що американські літаки задіяли у відбитті масованого ракетного та дронового удару по Україні.

Нагадаємо, 26 серпня росіяни запустили в бік країни 127 ракет та 109 ударних дронів. Іноземні ЗМІ повідомяли, що саме того дня зазнав аварії американський F-16.

Згодом інформацію про катастрофу підтвердив український Генштаб. Військові зазначили, що втратили зв'язок з пілотом під час обстрілу. Нагадаємо, того дня загинув український авіатор Олексій Месь. Захисник України встиг збити три крилаті ракети та один ударний безпілотник.

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