'Дуже делікатний танець': катастрофа F-16 оголила проблему України, - BI

F-16 розбився, пілот загинув під час боротьби з російськими ракетами.

Загибель пілота винищувача F-16 показує, наскільки небезпечними є навіть місії з меншим ризиком в Україні.

Як пише Business Insider, одним із великих питань навколо передачі Україні винищувачів було те, як Київ використає свій невеликий запас літаків, наданих НАТО.

Коли винищувачі прибули в Україну, початкові зображення F-16 та їхніх ракетних установок показали, що Київ використовуватиме винищувач у боях повітря-повітря, а не для наступальних місій, де вони будуть більш уразливими.

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Минулого тижня українські F-16 брали участь у бойових польотах, захищаючись від масованої активності російської авіації. Але один із них розбився, загинув пілот. Цей випадок підкреслює, що навіть місії, які спочатку вважалися менш ризикованими, все ще небезпечні.

"Політ на винищувачах - це небезпечна гонитва навіть у будь-якій ситуації", - сказав Вінсент Айелло, колишній військово-морський авіатор США, який, окрім F/A-18, також керував F-16 під час своєї військової кар’єри.

Катастрофа F-16 оголила проблему

Україна представила світові F-16 на початку серпня. На перших офіційних знімках винищувачів видно, що вони озброєні ракетами "повітря-повітря" американського виробництва. Експерти та аналітики зазначили, що Київ, швидше за все, використовуватиме літак для оборони.

Альтернативними завданнями для українських F-16 можуть бути завдання з повітряної підтримки (CAS) або придушення та знищення засобів протиповітряної оборони противника (SEAD/DEAD).

Але раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що не хотів би, щоб F-16 пролетіли надто близько до лінії фронту, де вони могли б стати жертвами російських зенітно-ракетних комплексів. За його словами, натомість вони посилять протиповітряну оборону Києва.

Саме це зробили винищувачі 26 серпня, забезпечивши додатковий оборонний потенціал для України, коли Росія атакувала країну сотнями ракет і безпілотників під час найбільшого повітряного бомбардування війни.

Кілька днів потому Україна визнала, що один з її F-16 розбився, пілот загинув під час боротьби з російськими ракетами. Незрозуміло, що стало причиною смертельного інциденту - дружній вогонь, помилка пілота, несправність літака чи ворожий боєприпас - але в Києві заявили, що розслідування триває.

Попри те, що спричинило збій, робоче середовище, безсумнівно, є складним під час такої масштабної атаки, яка включала змішаний російську серію ударів.

Російські бомбардування минулого тижня включали суміш безпілотників односторонньої дії, крилатих і балістичних ракет. Частина застосованого озброєння була запущена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, винищувачів-бомбардувальників Су-34 і літаків п'ятого покоління Су-57.

З українського боку задіяли різні засоби ППО, щоб допомогти перехопити якомога більше цих загроз. До них належать як західні, так і радянські наземні системи протиповітряної оборони та винищувачі, такі як F-16.

Майк Торреалдей, полковник ВПС США у відставці, який брав участь у бойових операціях на Близькому Сході на F-16, сказав, що протиповітряна оборона - це "дуже делікатний танець".

"Хаотична обстановка"

Спроба перехопити ракети та безпілотники, що наближаються, означає, що пілоти повинні стріляти в загрози, обережно маневрувати літаком і переконатися, що вони не перетинають зони, де вони можуть бути під загрозою дружнього вогню. Крім того, ризик просторової дезорієнтації експоненціально зростає, якщо робити все це вночі, що робить це ще більш небезпечним.

"Там просто щось літає скрізь. І опинитись не в тому місці в невідповідний час може бути дуже смертельно небезпечним", - сказав Торреалдей.

Протиповітряна оборона може бути безпечнішою, ніж підтримка сухопутних сил, знищення протиповітряної оборони або бомбардування міцно захищених позицій противника, але "це ні в якому разі не прогулянка по парку", додав він.

Окрім складного середовища експлуатації, ще однією потенційною складністю для українських пілотів є те, що F-16 все ще є абсолютно новою здатністю для України.

Попри багатомісячну підготовку пілотів, це все ще незнайомий літак, який сильно відрізняється від винищувачів радянських часів, на яких вони звикли літати.

"Я вважаю, що все одно це буде дуже хаотична обстановка, яка посилюється тим фактом, що у вас є новий літак і він перший тиждень працює в цьому конфлікті", - сказав Айелло, додавши, що керувати винищувачами завжди ризиковано.

Що вже писали про потужний удар РФ і втрату F-16

27 серпня росіяни здійснили одну з найпотужніших атак по Україні. За даними Міноборони США, більше повітряних цілей по нашій країні Росія спрямувала лише у перший день повномасштабного вторгнення (24 лютого 2022 року) - 160 ракет.

Українська сторона повідомляла, що під час відбиття повітряного удару Олексій Месь на F-16 збив один дрон і три крилаті ракети. Експерт із питань авіації Костянтин Криволап сказав, що втрата винищувача - не проблема, а трагедія полягає в загибелі одного з найкращих українських пілотів.

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