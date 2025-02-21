Українські пілоти скоро зможуть навчати західних колег на літаках F-16, – експерт

Україна збільшує свої можливості із завдання далекобійних ударів по окупантах.

Кількість отриманих Україною літаків F-16 дозволяє виконувати задачі не лише із закриття повітряного простору, а й безпосередньо на лінії боєзіткнення.

Таку думку в ефірі "24 Каналу" висловив заступник директора української компанії з виробництва засобів РЕБ, колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський.

"Додатково треба розуміти, що пройшло достатньо часу, щоб пройти перший етап бойового злагодження та починати використовувати його по лінії боєзіткнення. Тим паче, що літак F-16 має достатньо озброєння для завдання ударів по наземних цілях. При цьому прикривати себе чи інші літаки, які здійснюють такі ж операції за рахунок крилатих ракет повітря-повітря", – сказав Храпчинський.

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Він додав, що перш, ніж почати використовувати західні винищувачі на фронті, Україна проробила з ними низку операцій.

"Крім того, ми отримали надсучасні літаки "Mirage", які є літаком 4+ покоління і теж можуть працювати по наземних цілях. Ми збільшуємо наші можливості. І той випадок, коли наші сили ППО, які експлуатують західне озброєння на кшталт Patriot чи NASAMS вже можуть навчати західних партнерів. Так само й наші пілоти вже скоро зможуть навчати західних пілотів використовувати своє озброєння в навантажених чи складних умовах з великою кількістю ворожої ППО", – додав Храпчинський.

F-16 в Україні: важливі новини

Напередодні в мережі зʼявилося нове фото західного винищувача F-16 у небі над Україною. Літак, зокрема, ніс на собі дві ракети класу "‎повітря - повітря"‎ середньої дальності AIM-120В/С AMRAAM, дві ракети класу "повітря - повітря"‎ ближнього радіуса дії AIM-9X Sidewinder та вісім керованих бомб GBU-39/B SDB.

Головний редактор Defense Express Олег Катков аналізував фото F-16 і дійшов до висновку, що західний винищувач вже міг брати участь у повітряному бою для збиття російської авіації.

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