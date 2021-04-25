Навчання мають відбутись в Західній частині Середземного моря наприкінці року.

Військово-Морські Сили ЗС України взяли участь у початковій конференції з планування навчання ВМС Турецької Республіки Dogu Akdeniz 2021 («Східне Середземномор’я — 2021»). До навчань будуть залучені українські підрозділи.

Читайте такожВійськові експерти про відведення військ РФ: деяка загроза наступу зберігається

Про це повідомляє Міноборони України. Навчання мають відбутись в Західній частині Середземного моря наприкінці року.

На конференції розглядались питання щодо визначення загальної концепції навчання, узгодження попереднього складу сил, що планується залучити.

Представники ВМС ЗСУ обговорили формат участі української сторони, зокрема, залучення офіцерів ВМС ЗС України до складу багатонаціонального штабу навчання, а також стажування офіцерів на борту корветів ВМС Туреччини класу ADA (MILGEM) під час навчання.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров