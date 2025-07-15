Купівля цих систем наразі перебуває на стадії обговорення.

Німеччина хоче закупити у Сполучених Штатів Америки мобільні наземні пускові установки Typhon, здатні запускати ракети з дальністю приблизно 2000 кілометрів.

Як передає n-tv, про це під час візиту до Вашингтона повідомив журналістам міністр оборони країни Борис Пісторіус. Він зазначив, що очільник Пентагону Піт Гегсет відгукнувся на цей запит позитивно. Тепер Вашингтон вивчає, чи готовий передати їх Берліну.

Високоточні ракети у межах до 2000 кілометрів можуть охоплювати територію Російської Федерації, однак Пісторіус запевняє, що ці установки будуть використовуватися лише для стримування.

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Установки Typhon

Мобільна ракетна система Typhon (офіційна назва - Mid-Range Capability, або MRC) - це сучасна наземна платформа, розроблена армією США для запуску ракет середньої дальності.

Вона здатна використовувати крилаті ракети Tomahawk, що мають дальність до 2000 кілометрів, а також ракети SM-6, які можуть вражати як повітряні, так і наземні цілі на відстані приблизно 500 кілометрів.

Система базується на шасі вантажівки та включає пускові установки, командний пункт і транспортно-зарядні машини. Завдяки мобільності її можна швидко перекидати в будь-який регіон, а її дальність дозволяє покривати велику частину території противника без входження в зону дії ворожих систем ППО.

Система Typhon уже розгорнута на Філіппінах, а в 2026 році планується її розміщення в Європі - в межах посилення оборонного угруповання НАТО.

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