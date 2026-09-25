Трамп остаточно вирішив надати дозвіл Україні на виробництво ракет до Patriot, - Зеленський

Це Трамп особисто підкреслив під час зустрічі з Зеленським в Нью-Йорку на цьому тижні.

Україна та США досягли конкретних домовленостей про можливість надання нашій державі ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про остаточне рішення президент Сполучених Штатів Дональд Трамп особисто повідомив на зустрічі у Нью-Йорку 22 вересня. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

"Є конкретні домовленості. Президент Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив, що так: "Я прийняв остаточне рішення. Ліцензії для виробництва ракет "Петріот" Україна отримає", - наголосив Зеленський.

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Виробництво Patriot в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Зеленський після зустрічі з Трампом повідомив, що компанія Raytheon готова виробляти перехоплювачі до Patriot для України.

При цьому, як уточнив Зеленський, власне виробництво ракет до "Петріотів" можливе через рік або півтора.

Президент США раніше робив суперечливі зави щодо надання дозволу Україні на виробництво "Петріотів".

Зокрема, 8 липня Дональд Трамп під час спільної пресконференції із Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі заявив, що США можуть надати Україні право на виробництво перехоплювачів до Patriot. Він тоді сказав, що компанія, яка їх виробляє і зараз будує чотири заводи, зможе зробити це за 2-3 місяці.

Однак, наприкінці липня Трамп несподівано заявив, що ще не вирішив, чи давати Україні ліцензію на ракети Patriot.

У вересні Трамп заявив, що Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для комплексу Patriot, однак мова йде про менш сучасну версію озброєння.

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