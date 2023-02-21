Українці пообіцяла партнерам перемогти російську орду на полі бою та підкреслили, що їх зброя особливо важлива на таких гарячих ділянках фронту як Бахмут.

Українські розвідники висловили щиру вдячність іноземним партнерам, зокрема, американцям за військову допомогу та озброєння, яке допомагає ЗСУ протистояти російській агресії на фронті.

На честь цього співробітники ГУР МО України присвятили їм окремий ролик, в якому показали, як вдало ЗСУ використовують іноземне озброєння та техніку. Також там пообіцяли перемогти російську орду на полі бою.

"Американська зброя в руках українських воїнів стала мечем відплати і незламної оборони фортеці Бахмут та всього фронту визвольної війни. Співробітники ГУР МО України щиро дякують друзям із США та партнерам з усього світу, які допомагають Україні боротися за свободу всієї Європи та перемагати російську орду на полі бою!", - йдеться в повідомленні.

Нова військова допомога з боку США

Раніше повідомлялося, що США можуть дати Україні нову зброю через побоювання повторного наступу РФ у річницю від початку повномасштабного вторгнення до України. Наразі в Україні також попереджають, що чекають ескалації з боку війск РФ в період 22-24 лютого.

На тлі таких побоювань вчора очільник США Джо Байден зробив, за оцінками Білого дому, "безпрецедентний візит" та завітав у Київ.

В рамках своєї зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським президент США анонсував новий пакет військової допомоги для України.

Вже ввечері стало відомо, що Вашингтон оголосив про військову допомогу на суму 2,5 мільярда доларів. Вона охоплює боєприпаси для HIMARS і гаубиць, більше Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань. Також Байден озвучив, що Україна має отримати понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 мільйони артснарядів та інше.