В Китаї зібрали перший великий конвертоплан нового типу (фото)

Передбачається, що він зможе виконувати як цивільні, так і військові місії.

Китай представив перший зразок нового безпілотного конвертоплана UR6000 від компанії United Aircraft. Про це повідомляє The War Zone.

Проект UR6000 також знають як R6000, Zhang Ying або Steel Shadow. Безпілотний літальний апарат є надзвичайно великим (як для БПЛА), що забезпечує йому значне корисне навантаження.

Повідомлялось, що максимальна злітна вага UR6000 складає 6100 кг, а вантажопідйомність апарату може досягати 2000 кг. Крейсерська швидкість конвертоплана – 550 км/год, а його дальність – 1500 км.

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Виробник не розкриває тип силової установки, яку отримала машина. Відомо, що в майбутньому конвертоплан можуть адаптувати для перевезення пасажирів.

Використовувати UR6000 хочуть, в першу чергу, для цивільних місій, хоча він, вочевидь, отримає і військовий варіант. На користь цього говорить зображення на сайті United Aircraft, яке демонструє UR6000 з маркуваннями Народно-визвольної армії Китаю.

Конвертоплани – довідка УНІАН

Конвертопланами називають повітряні судна, яка мають фіксоване крило, можуть виконувати вертикальний зліт/посадку та мають можливість повертати двигуни (зазвичай – пропелери) на 90 градусів для створення вертикальної підіймальної сили або горизонтальної тягової.

Найбільш відомий конвертоплан у світі – американській V-22 Osprey. Його активно використовують військові США. Машина не користується популярністю, адже відрізняється високою аварійністю.

Втім, Сполучені Штати все одно розробляють конвертоплани нових типів, одним з яких є Bell V-280 Valor.

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