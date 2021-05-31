До кінця року до складу ВМС увійдуть ще три катери типу Island.

У складі Військово-морських сил Збройних сил України до кінця поточного року буде сформовано дивізіон з п'яти швидкохідних патрульних катерів типу Island, які передані нашій державі у рамках двостороннього співробітництва з США.

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони, про це заявив міністр оборони Андрій Таран.

За його словами, до вже прийнятих до бойового складу ВМС України катерів «Старобільськ» і «Слов’янськ» впродовж 2021 року доєднаються ще три катери проекту Island.

«Відновлюючи бойові спроможності вітчизняного флоту, ми переоснащуємо його озброєнням, яке було б сумісне зі зразками держав-членів НАТО. Тому всі три катери типу Island надійдуть до України зі встановленими на борту корабельними системами виробництва США та бойовими модулями», - підкреслив Таран.

Наразі, як зазначив очільник українського оборонного відомства, на катерах, які будуть названі «Суми» та «Фастів», в американському місті Балтимор повністю завершене відновлення технічного стану.

Читайте такожУ ВМС розповіли, коли в Україну прибудуть катери Island зі СШАНаразі проводиться налагодження механізмів і систем, розпочато роботу щодо встановлення озброєння на кожному із них. Ці два катери планують відправити до України протягом третього кварталу поточного року. Також відповідні технічні роботи проводяться і на п’ятому патрульному катері Р194. Він, оснащений зброєю, обладнанням та технічними засобами, буде доставлений до Одеси наприкінці 2021 року.

Патрульні катери типу Island для України

Екіпажі патрульних катерів класу Island прибули до Балтімора 11 січня.

У листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ увійшли перші два патрульні катери класу Island, які отримали назви «Старобільськ» та «Слов’янськ». Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

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Автор: Костянтин Гончаров