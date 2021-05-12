У Військово-морських силах вважають, що ракетна зброя повинна стати основним стримуючим фактором на морі на захисту країни від супротивників.

Командувач Військово-морських сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа заявляє про плани до 2025 року створити три дивізіони берегових мобільних комплексів "Нептун", оснащених крилатими ракетами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Неїжпапа сказав під час виступу в рамках всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" у Києві.

"Основним стримуючим фактором на морі повинна стати ракетна зброя, яка вже зараз буде надходити до Військово-морських сил", - заявив Неїжпапа.

"Один і з пріоритетів, який ми передбачаємо, - це набуття корабельним складом так званих ударних спроможностей корабельного складу за рахунок закупівлі та будівництва ракетних катерів та корветів. Другий напрямок не менш важливий - це набуття протимінних спроможностей Військо-морських сил за рахунок закупівлі протимінних кораблів та протимінних комплексів та безпілотних систем. Третій пріоритет, який ми ставимо перед собою, - це звичайно набуття наших патрульних спроможностей, які зараз ми вже майже маємо для захисту національних інтересів у мирний час", - сказав Неїжпапа.

Говорячи про берегові ракетні війська, минулого року на озброєння ВМС надійшов зразок військової техніки - ракетний комплекс берегового базування "Нептун". "Цей ракетний комплекс спроможний знищувати надводні цілі противника на відстані більше 200 км. На даний час особовий склад здійснив вже підготовку на навчальному бойовому зразку техніки і в цьому році у складі Військово-морських сил буде мати перший дивізіон берегового ракетного комплексу "Нептун". У подальшому, до 2025 року, ми плануємо мати три таких дивізіони, які будуть спроможні знищувати надводні цілі як в Азовській, так і Чорноморській операційній зоні", - заявив Неїжпапа.

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Також він відзначив важливість ситуаційної обізнаності щодо знаходження противника у будь-який час доби.

"Кабінетом міністрів прийнято рішення щодо затвердження концепції програми єдиної державної системи висвітлення надводної та підводної обстановки. На даний час ця програма проходить зовнішнє погодження з іншими міністерствами і я передбачаю у найближчі два місяці прийняття цієї програми", - сказав Неїжпапа.

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Автор: Віталій Саєнко