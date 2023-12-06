Зокрема, оснащення дронів українськими SIM-картками здійснюється з метою покращення наведення в режимі реального часу із застосуванням башт мобільного зв'язку.

Російська Федерація намагається вдосконалювати ударні дрони іранського виробництва при здійсненні атак на об'єкти в Україні. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

"З середини 2023 року Росія майже напевно доповнила поставлені Іраном односторонні штурмові безпілотні літальні апарати Shahed схожим озброєнням, виробленим на заводах в Росії", - повідомляє розвідка.

Зокрема, Росія тепер намагається удосконалити конструкції штурмових дронів на основі експлуатаційного досвіду.

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"Наприкінці листопада 2023 року, за повідомленнями, збитий безпілотник був оснащений українською SIM-картою та модемом 4G. Імовірно, що це російська імпровізована модифікація для покращення наведення в режимі реального часу із застосуванням башт мобільного зв'язку з метою зменшення залежності від супутникової навігації", - наголошується у повідомленні.

Крім того, як вважає розвідка, існує реальна можливість, що це є спробою послаблення українських засобів радіоелектронної боротьби.

При цьому, деякі інші дрони, виготовлені в РФ, були пофарбовані у чорний колір, аби зробити важчою візуальну ідентифікацію безпілотників вночі.

Розвідка повідомляє, що Росія дедалі більше використовує безпілотники під час великих нальотів з метою перевантаження української системи протиповітряної оборони. "Однак Україна продовжує успішно нейтралізувати більшість видів озброєння, яке прилітає", - відзначає розвідка.

Росія удосконалює свої дрони

Як повідомляв УНІАН, росіяни почали встановлювати на дрони-камікадзе Shahed-136 4G-модеми з сім-картами українських операторів. Також росіяни почали фарбувати дрони Shahed в чорний колір "з балончика"

Експерти дійшли висновку, що навіть у разі придушення супутникової навігації Shahed з такою додатковою системою може "обнуляти" похибку власної примітивної інерціальної системи, а також ідентифікувати спуфінг супутникової навігації.

Експерти вважають, що ефективно протидіяти цьому необхідно на рівні держави: як регулятор мобільного зв'язку, так і конкретний оператор, цілком може застосувати тимчасове обмеження функціонування своєї мережі у разі загрози.

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