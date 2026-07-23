Французи представили новий ЗРК, який може збивати 'Бандеролі': чи допоможе він Україні

Комплекс оснащуватиметься новою спеціально розробленою ракетою з інфрачервоною головкою самонаведення.

Французька компанія MBDA представила новий зенітний ракетний комплекс (ЗРК) CMI (Counter Mass Interceptor), призначений для збиття дронів, ракет та вертольотів.

Як зазначили аналітики Defense Express, за концепцією новинка нагадує удосконалений варіант комплексу Raven, який уже використовується Силами оборони та, за наявними даними, знищив понад 400 "Шахедів".

Водночас, попри перспективність системи, її застосування в Україні поки що залишається під питанням через тривалий термін виготовлення після оформлення замовлення.

Відео дня

Що може CMI

Як зазначає Shephard Media, CMI оснащуватиметься двома типами ракет: уже відомою SL-ASRAAM та новою спеціально розробленою ракетою з інфрачервоною головкою самонаведення.

Нова ракета має довжину 2,3 м, стартову масу 53 кг та здатна уражати повітряні цілі на відстані до 6 км і на висоті до 6 км.

Комплекс може отримувати цілевказання як від радіолокаційної станції, так і від оптико-електронної системи. Базовою платформою для його розміщення є вантажний автомобіль – аналогічно до Raven. Водночас передбачене встановлення CMI на морські безпілотники або у контейнерному виконанні, подібному до британського комплексу Gravehawk, який використовує ракети Р-73.

На думку фахівців, така система могла б стати ефективним засобом боротьби з новими російськими реактивними безпілотниками та ракето-дронами S8000 "Бандероль", які дедалі частіше застосовує РФ.

В чому проблема

Однак ключовою проблемою залишаються строки виробництва. Представники MBDA заявили, що від моменту отримання замовлення до постачання комплексу може пройти від 12 до 20 місяців. При цьому, за інформацією Shephard Media, розгортання CMI в Україні потенційно можливе приблизно через 18 місяців після старту програми.

Таким чином, новий комплекс виглядає сучасним і перспективним рішенням для посилення української протиповітряної оборони. Проте його тривалий цикл виробництва означає, що CMI навряд чи зможе швидко вплинути на протидію нинішнім російським повітряним атакам, зокрема із застосуванням реактивних БПЛА та ракето-дронів "Бандероль".

Інші новини про зброю

В Україні пройдуть випробування прототипи французького ракетного комплексу Thundart з дальністю 150 км, що є аналогом HIMARS. За даними French Aid to Europe, цей комплекс замінить існуючу ракетну систему Lance-Roquettes Unitaire (LRU) та отримає статус "combat-proven". Thundart розробляється спільно компаніями MBDA та Safran для заміни застарілої ракетної артилерії Lance-Roquettes Unitaire.

Вас також можуть зацікавити новини: