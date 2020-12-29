Нова зброя отримала назву "Піхотна Пушка "Нічний Хижак", скорочено - ППНХ.

В Україні почали розробку новітньої гвинтівки під набої 14,5х114 на основі змінного ствола КПВТ "Нічний Хижак".

Про це повідомляє прес-служба заводу "Маяк".

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"При спілкуванні з учасниками бойових дій, була виявлена гостра потреба у зброї, що була б здатна вражати легкоброньовану техніку, дзоти та інші цілі на відстані більш ніж 2000 метрів і не мала б демаскуючих факторів - полум’я, звук, курява", - розповідають на підприємстві.

За цими критеріями була виготовлена і випробувана, у тому числі й в бойових умовах, піхотна гармата під штатний боєприпас 14,5х114.

За підсумками випробувань були отримані такі результати:

Полум’я відсутнє навіть вночі, звуковий тиск не більше 80 дБ, на відстані 10 м, курява не підіймається, на відкритій місцевості, за 700 м - звука пострілу не чути. В реальних бойових умовах проводили стрільбу із приміщення, стрілець і корегувальник працювали без навушників;

Довжина гармати без глушника 1,7 м, дозволяє перевозити її непомітно у будь-якому легковому автомобілі;

Використовуються звичайні, штатні набої 14,5х114 від кулемета КПВТ, набої двох типів – бронебійні Б32 та розривні МДЗ, миттєвого спрацювання запалювальні. На цих набоях отримана кучність від 0,6 до 1,5 кутових хвилин. З п’яти пострілів, чотири влучають у коло діаметром 30 см на 1 км, діаметром 60 см на 2 км і діаметром 100 см на відстані 3 км;

За рахунок особливостей нашої конструкції зменшили імпульс віддачі. На практиці, було перевірено, що після 30 пострілів поспіль, у стрільця не було больових відчуттів і відсутні синці на плечі;

Згідно з балістичними розрахунками, на дистанції 3 км, висота траєкторії 22.9 м, швидкість кулі біля цілі 485 м/с, енергія кулі 7663 Дж, або 78140 кгс/см²;

Елементи конструкції були виготовлені на звичайних універсальних токарних і фрезерних верстатах без спеціальної оснастки й звичайними інструментами, що забезпечує низьку собівартість виробу.

Вага нової піхотної гармати на основі ствола КПВТ калібром 14,5 мм складає 32,96 кг, вага без глушника 22,29 кг. Довжина без глушника, зі складеним прикладом становить 1,7 м, а з глушником і з розкладеним прикладом - 2,47 м. Її максимальна прицільна дальність – 4000 м.

"Враховуючи те, що дана розробка почала втілюватись на прохання наших воїнів, що брали участь у бойових діях проти російської армії, було прийняте рішення назвати її "Піхотна Пушка "Нічний Хижак", скорочено - ППНХ", - зазначили на заводі "Маяк".

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Автор: Олександр Топчій