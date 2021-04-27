У 2020 році також поліпшилися практично всі основні показники роботи концерну.

Чистий прибуток державного концерну «Укроборонпром» за 2020 рік збільшився у 2,083 разу порівняно з 2019 роком - до 2,5 млрд грн, а виконання фінансового плану за 2020 рік становило 121,9%.

Як повідомляє прес-служба концерну, у 2020 році також поліпшилися практично всі основні показники: дохід зріс на 5%, операційний прибуток - у 2,5 разу, а операційна маржа досягла 13% (зростання у 2,3 разу).

«Чистий дохід ДК «Укроборонпром» за 2020 рік збільшився на 1,7 млрд грн порівняно з минулим роком і становив 37,4 млрд грн. Операційний прибуток ДК «Укроборонпром» у 2020 році становив 4,9 млрд грн (1,4 млрд грн у 2019 році)», - сказано в повідомленні.

Портфель замовлень підприємств концерну у 2020 році збільшився на 21%, зокрема, спостерігалося збільшення кількості нових замовлень у прямих продажах і державному оборонному замовленні (73% і 79% відповідно).

«Нашими завданнями на 2021 рік є збільшення виробництва і забезпечення своєчасного і якісного виконання контрактів у рамках державного оборонного замовлення, яке вже пройшло узгодження Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки; зростання показників експорту товарів і послуг, результатом чого має стати повернення України до першої десятки країн - лідерів глобального ринку зброї. І, звичайно, успішне проведення комплексної реформи державного ОПК», - цитує гендиректора концерну Юрія Гусєва прес-служба.

Державний концерн «Укроборонпром»: що про нього відомо

Державний концерн «Укроборонпром» було створено в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розробки, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічній співпраці.

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Автор: Дмитро Шварц