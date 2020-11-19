За словами глави британського уряду, додаткові інвестиції в оборонний сектор дозволять зробити Великобританію "глобальним лідером в кіберпросторі і космосі".

У найближчі чотири роки Великобританія збільшить оборонні витрати на рекордні за 30 років 16,5 млрд фунтів стерлінгів.

Читайте такожУкраїна та Британія підпишуть меморандум про розбудову Військово-морського флоту ЗСУ - ЗеленськийПро це повідомила канцелярія уряду. Зокрема, будуть створені національні сили кібербезпеки, агентство зі штучного інтелекту і "космічне командування". В рамках цих проектів буде створено близько 40 тис. робочих місць.

«Це наш шанс покласти край епосі відставання, перетворити наші ЗС, зміцнити наш глобальний вплив, об'єднати і підвищити рівень нашої країни, впровадити нові технології і захистити наш народ і спосіб життя",-йдеться в заяві прем'єр-міністра Бориса Джонсона, передає BBC.

За словами глави британського уряду, додаткові інвестиції в оборонний сектор дозволять зробити Великобританію "глобальним лідером в кіберпросторі і космосі". "Міжнародна ситуація більш небезпечна і більш конкурентна, ніж будь-коли з часів Холодної війни, і Британія повинна бути вірна своїй історії і відповідати своїм союзникам. Щоб домогтися цього, нам необхідно розширити наші можливості", - зазначив Джонсон.

Офіційно про створення нового "космічного командування" прем'єр-міністр оголосить сьогодні, 19 листопада. Як уточнюється в повідомленні Даунінг-стріт, командування може вже в 2022 році запустити в космос першу британську ракету.

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Автор: УНІАН