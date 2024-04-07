За словами Олександра Мусієнка, китайська економіка занадто залежна від Заходу.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що Китай не піде на крок, аби задовольнити усі військові потреби Росії у війні проти України. Про це він сказав в ефірі інформаційного марафону.

"Ви бачите, що США говорять про те, що Китай може допомагати з ракетним паливом, елементами, технологіями. І це їх турбує", - зазначив Мусієнко.

Він нагадав, що міністр фінансів США Джанет Єллен зараз на чотири дні поїхала у Китай для дуже серйозних розмов.

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"Я не думаю, що Китай все ж таки піде на те, щоби дати усе озброєння для Росії. Розумієте, все ж таки, економіка їхня занадто залежна від Заходу. Майже трильйон торгівлі з ЄС. На що проміняти? На 122 млрд з Росією? А що тоді робити? Чи з економікою на 600-700 млрд із США", - підкреслив експерт.

Окремо він додав, що 70% військово-промислового комплексу Північної Кореї орієнтовані на Росію.

"І саме тому, до речі, міністр Південної Кореї був у Брюсселі і сказав, що Україні треба дати 2,3 млрд від Сеулу допомоги, бо у принципі, ми бачимо, що загрози, які є, вони спільні", - зазначив експерт.

У цьому зв'язку, він вважає, що через це Південна Корея і погоджується продавати снаряди для України, бо чеська і естонська ініціативи багато в чому залежать від снарядів з Південної Кореї.

Говорячи про Іран, Мусієнко сказав, що ситуація складна, але ця країна переорієнтувалася на погрози Ізраїлю і готується до певних операцій. При цьому завданням для США є розбити вісь Китаю, Північної Кореї та Ірану, яка може підтримувати Росію.

"Якщо цього не зробити - це буде сигнал про слабкість США у світі", - сказав Мусієнко.

Відносини Китаю з РФ - останні новини

Днями державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ Євросоюзу та НАТО заявив, що Китай допомагає Росії в загрозливих масштабах. За його словами, Пекін поглиблює свою підтримку військово-промислового комплексу РФ, що не лише сприяє війні в Україні, а й загрожує іншим країнам.

Згодом міністр фінансів США Джанет Єллен за підсумками зустрічі у Гуанчжоу з віце-прем’єром уряду КНР Хе Ліфеном наголосила, що Китай матиме "значні наслідки", якщо його компанії "підтримають війну Росії проти України".

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