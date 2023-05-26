Влада Таїланду планувала придбати до восьми винищувачів п'ятого покоління F-35A.

У Повітряних силах Таїланду заявили, що Сполучені Штати відмовилися продавати країні винищувачі F-35. Причиною називають проблеми з навчанням особового складу і технічним обслуговуванням.

Як повідомляє Reuters, минулого року Таїланд виділив на закупівлю нових літаків для заміни застарілих зразків 408 мільйонів доларів. Зазначається, що в 2003 році країна отримала статус основного союзника США, що не входить до НАТО.

Агентство пише, що влада Таїланду планувала придбати до восьми винищувачів п'ятого покоління F-35A. Однак їх продаж залежав від декількох умов, в тому числі – від доступності навчання і технічного обслуговування.

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На озброєнні Таїланду зараз є 12 винищувачів JAS-39 Gripen. Крім того, країна збирається придбати кілька літаків F-16. Штати погодили купівлю цих винищувачів. Очікується, що їх вдасться поставити в найкоротші терміни.

Продаж винищувачів F-35 іншим країнам

На початку березня 2023 року стало відомо, що Румунія готується купити американські винищувачі F-35. Всі процедури підписання контракту на придбання цих літаків збираються підписати або в цьому році, або не пізніше наступного. Першу ескадрилью цих винищувачів румунське Міністерство оборони очікує отримати після 2030 року.

У 2021 році повідомлялося, що винищувачі F-35 придбає Швейцарія. Країна виділила на це 5,5 мільярдів доларів.

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