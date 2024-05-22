Росія вирвалася вперед за темпами військового виробництва, порівняно із країнами НАТО. Знадобиться ще рік або два, аби наздогнати агресора, розповів в інтерв’ю Bloomberg Міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
"Росія стала на ноги швидше, ніж євроатлантичне співтовариство. Я очікую, що ми наздоженемо, але я думаю, що знадобиться рік або два, поки ми не побачимо повного ефекту", — сказав Йонсон.
Він висловив стурбованість тим, що Росія на короткому відтинку часу може вирватися вперед ще далі і становитиме військову загрозу для всього альянсу. У цьому ключі поставки зброї в Україну є невідкладним завданням, вважає шведський міністр.
За словами Йонсона, шведський уряд планує потроїти виробництво артилерійських боєприпасів протягом наступних кількох років.
"Існує підвищене усвідомлення виклику та підвищене відчуття невідкладності. Однак я очікую, що ефект від масштабування буде більшим у 2025 і 2026 роках", – сказав міністр оборони.
У Швеції бояться агресії РФ на Балтиці
Як писав УНІАН, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Біден заявив, що російський лідер Володимир Путін поклав "обидва ока" на шведський Готланд – великий острів в центрі Балтійського моря.
"Якщо Путін вторгнеться на Готланд, він може загрожувати країнам НАТО з моря. Це було б кінцем миру та стабільності в Північному та Балтійському регіонах", – сказав Біден.
Ця заява пролунала на тлі новин про плани росіян анексувати частину акваторії Балтійського моря, що прилягає до російських територіальних вод.