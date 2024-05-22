У Швеції визнають, що їхня власна безпека напряму залежить від ситуації в Україні.

Росія вирвалася вперед за темпами військового виробництва, порівняно із країнами НАТО. Знадобиться ще рік або два, аби наздогнати агресора, розповів в інтерв’ю Bloomberg Міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

"Росія стала на ноги швидше, ніж євроатлантичне співтовариство. Я очікую, що ми наздоженемо, але я думаю, що знадобиться рік або два, поки ми не побачимо повного ефекту", — сказав Йонсон.

Він висловив стурбованість тим, що Росія на короткому відтинку часу може вирватися вперед ще далі і становитиме військову загрозу для всього альянсу. У цьому ключі поставки зброї в Україну є невідкладним завданням, вважає шведський міністр.

Відео дня

За словами Йонсона, шведський уряд планує потроїти виробництво артилерійських боєприпасів протягом наступних кількох років.

"Існує підвищене усвідомлення виклику та підвищене відчуття невідкладності. Однак я очікую, що ефект від масштабування буде більшим у 2025 і 2026 роках", – сказав міністр оборони.

У Швеції бояться агресії РФ на Балтиці

Як писав УНІАН, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Біден заявив, що російський лідер Володимир Путін поклав "обидва ока" на шведський Готланд – великий острів в центрі Балтійського моря.

"Якщо Путін вторгнеться на Готланд, він може загрожувати країнам НАТО з моря. Це було б кінцем миру та стабільності в Північному та Балтійському регіонах", – сказав Біден.

Ця заява пролунала на тлі новин про плани росіян анексувати частину акваторії Балтійського моря, що прилягає до російських територіальних вод.

Вас також можуть зацікавити новини: