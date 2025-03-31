За його словами, Україна шукає, "як законтрактувати нашу спроможність".

Україна здатна забезпечити Збройні сили зброєю і боєприпасами власного виробництва майже за всіма напрямками, окрім трьох. Однак часто на це не вистачає оборонного бюджету, як-от на виробництво FPV-дронів. Про це повідомив радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін в інтерв’ю письменнику, сержанту 13-ї бригади НГУ "Хартія" Сергію Жадану, яке вийшло на шпальтах LB.ua.

За словами Камишіна, Україна може виробити більше як 5 мільйонів FPV-дронів на рік, але минулого року виробила лише близько 2 мільйонів, оскільки українського оборонного бюджету не вистачило на контрактування спроможностей.

"Ми не виходимо навіть на половину потужностей, які у нас є. Нашого бюджету оборонного не вистачає на контрактування тих спроможностей, які в нас уже є, і це вдвічі болючіше: мати спроможність виробити, але не мати достатніх коштів це закупити", - пояснив Камишін.

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За його словами, Україна шукає, "як законтрактувати нашу спроможність".

"І це новий сегмент економіки. Минулого року Україна мала майже 5% росту ВВП - фактично весь цей ріст забезпечений оборонкою. Ми втричі збільшили виробництво з 2023 року", - повідомив радник президента.

Він розповів, що лише у трьох сегментах "ми далекі від того, щоб задовольнити нашу потребу нашим же виробництвом", а майже за всіма напрямками "ми сьогодні здатні задовольнити потребу наших Збройних сил".

"Ми потихеньку дійшли до того, що сьогодні ми, наприклад, робимо більше самохідних артилерійських установок 155-го калібру, ніж усі країни НАТО разом", - каже Камишін.

Також він навів відповідні цифри. За даними радника президента, у 2022 році Україна виробила менше ніж 50 000 боєприпасів різних калібрів, у 2023 році - мільйон, у 2024-му - 2,4 млн.

"Ми готові виробляти всю лінійку: і старих радянських калібрів, і нових натівських, від "шестидесятого", міни, до 155 калібру натівського стандарту. Ти, мабуть, чув міф про неякісні українські міни. Але з партії в 2,4 мільйони були питання тільки до кількох партій, які сумарно складають 54 000, а неспрацювання були на 417 штуках", - повідомив Камишін.

Українська зброя: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, нещодавно військові назвали переваги артилерійської системи "Богдана", яку виготовляє українська "оборонка". Це - дуже висока точність влучання, повільний знос каналу ствола, до того ж гармата швидко ремонтується. Також стала відома її вартість. Як повідомив виробник, це близько 2,3 млн євро.

Також стало відомо, що ЗСУ взяли на озброєння новий український гранатомет AGL-53 калібру 40 мм, який вирізняється кращою точністю ведення вогню та дальністю стрільби у порівнянні з радянським аналогом. "Цей гранатомет можна встановлювати на бойових машинах або легкому всюдихідному транспорті. А зі спеціальною триногою використовувати як групову піхотну зброю", - повідомило Міноборони.

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