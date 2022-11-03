Для Ізраїлю це стане найбільшою угодою в історії.

Міністр оборони Німеччини Бенні Ганц обговорив зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном покупку ППО Arrow-3. Угода оцінюється в 3 мільярди євро.

За даними видання The Jerusalem post, для Єрусалиму ця угода стане найбільшою в історії країни. Крім того, це буде перший продаж цієї балістичної системи іноземному покупцеві.

Також Берлін закупить американські зенітно-ракетні комплекси Patriot. При цьому Німеччина планує розгорнути першу систему Arrow до 2025 року.

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Система Arrow-3 - що відомо

Дана система ППО є однією з найпередовіших. Вона здатна перехоплювати балістичні ракети на висоті понад 100 км із заявленою дальністю польоту до 2400 км.

Систему розробила компанія Israel Aerospace Industries, але вона включає в себе компоненти, розроблені в США, і коштують мільярди доларів.

Очікується, що придбання системи стане частиною європейської розробки спільної програми протиповітряної оборони European Sky Shield Initiative, в якій беруть участь 14 країн-членів НАТО - Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Словенія, Румунія і Великобританія, а також Фінляндія, чия заявка в Альянс знаходиться на розгляді.

У жовтні в Брюсселі було підписано лист про наміри, що ініціює розробку "Небесного щита", очолювану Берліном і спрямовану на створення європейської системи ППО. Система буде усувати такі загрози, як безпілотники, балістичні та крилаті ракети

Канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив початковий запит під час зустрічі з тодішнім прем'єр-міністром Нафталі Беннетом ще в березні. І хоча Ізраїль схвалив продаж, затримка з експортом пов'язана з відсутністю схвалення з боку США. Раніше Вашингтон відхилила запити інших країн на покупку системи, але війна на Україні змінила ситуацію. Цього разу очікується, що США дадуть дозвіл на продаж Берліну Arrow 3.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина збільшила свій оборонний бюджет до 2% ВВП і заявила, що створить спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро, щоб швидко модернізувати свої збройні сили. Ізраїль відіграє ключову роль у допомозі Німеччині в нарощуванні сил.

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